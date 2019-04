「水行俠」Jason Momoa拍片剃走7年大鬍鬚　倡善用鋁罐為環保出力

39歲的美國男星積遜莫瑪(Jason Momoa)一直予人高大健碩的印象,一頭長髮與大鬍鬚是他的標誌。不過日前,他剃掉了「陪伴」他7年的鬍鬚,以新形象示人,背後原因獲網友大讚。

日前,積遜莫瑪在YouTube上載一條名為《Goodbye Drogo...I SHAVED!》的短片,片中他背著布袋,身處一片隨處可見垃圾的荒地。積遜莫瑪手拿剃鬚刀,與友人一齊剃鬚,更笑著向《權力遊戲》(Game of Thrones)同《水行俠》(Aquaman)的角色「道別」:「再見了!Drogo!再見了!Arthur Curry!」將一搓搓鬍鬚拋向空中。

積遜莫瑪一邊剃鬚一邊向自己在《權力遊戲》同《水行俠》中扮演的角色道別,以全新形象示人。(視頻截圖)

這是積遜莫瑪為宣傳「infinitely recyclable」(無限可回收)拍攝的短片,他表示上次剃鬚的時候是2012年,今次之所以再剃,是為了向大家傳遞環保意識,他說:「塑膠一直在摧殘我們的星球,能拯救的辦法就是回收。現時有75%的鋁在循環使用,它能100%回收利用。而你飲用完的鋁罐,60日後便可再循環利用。我討厭機場和飛機上的塑膠樽裝水,那可以用鋁來代替,完全可回收再循環使用。」

積遜莫瑪呼籲大家善用鋁製品,因為它可100%回收再循環使用。(視頻截圖)

積遜莫瑪還即時飲用鋁罐裝的水:「雖然只是水,但我感覺很棒!我會將這個鋁罐回收。」

積遜莫瑪建議多飲用鋁罐裝的水。(視頻截圖)

最後,積遜莫瑪在片尾呼籲大家:「請讓鋁罐代替塑膠樽,水行俠正在盡全力拯救地球,為了我們的孩子,也為了我們的世界,讓海洋和陸地變得更乾淨,我愛你們!」

剃掉大鬍鬚的積遜莫瑪俊朗不少。(視頻截圖)

剃完鬚的積遜莫瑪仿佛煥然一新,有別於威猛彪悍的鬍鬚長髮造型,整個人變得更加俊朗,減齡不少。短片的觀看人數更超過500萬人,對於他的這一舉動,網友們也紛紛大讚同支持他:「Totally support this and love you」、「Thanks for doing this man」、「Love this video, love the message」,還有不少網友「調侃」他剃掉的鬍鬚:「I wonder how many birds are going to take Jason's beard back to their nests」、「a moment of silence for the beard please R.I.P」相當有趣。

不得不講,積遜莫瑪真是一位十足的「水行俠」,身體力行保護環境,以自己的力量去影響更多人,傳遞環保意識。