【少年可期】鄭秀文自言個性似不倒翁：人生每個難關都可以撐過去

鄭秀文（Sammi）與樂華七子（NEXT）拍攝的真人騷《少年可期》日前正式播出，首次於內地綜藝節目擔任老師的Sammi帶七位成員體驗自己平時的生活，還一齊唱K、一齊做gym等，同他們分享人生經驗與感悟。

Sammi帶領畢雯珺、朱正廷、黃新淳、丁澤仁、李哲權、黃明昊去到她平常錄音的錄音室，與他們共同錄製歌曲《眉飛色舞》，而范丞丞因工作原因尚未到港。

在分配好各自要演唱的部分之後，錄音老師Jason率先曝出Sammi平時的錄音習慣，並建議大家學習：「錄歌時她是不用看歌詞的，已經記在腦子裡面，跟看着歌詞來唱是不一樣的感覺，你會更投入，發揮得更好。」聽完幾位徒弟演繹的《眉飛色舞》，Sammi大讚他們有天賦，而自己卻不然：「我天賦未必很高，但是我覺得可以通過努力，持續的不放棄，也可以找到自己的夢想，也可以實現自己的夢想。」

Sammi在節目中大爆平時錄音的習慣是「脫鞋」，一旁的朱正廷即刻表示自己也有這樣的習慣。她帶頭開唱《眉飛色舞》，令徒弟們都佩服不已。（視頻截圖）

過去十年，Sammi一直保持一個習慣，就是每天跑八公里，除了是鍛煉自己的意志以外，也是她抵抗懶惰的一個方法，她與六位徒弟前往健身室，讓他們體驗平時自己做的運動過程，以自己的堅持同自律性去影響幾位成員。

Sammi對健身室的各項運動與器材駕輕就熟，無論有氧運動，抑或力量訓練，都令徒弟們都O晒嘴，大讚她「能堅持這麼多年，真的蠻難的。」對此，Sammi直言：「其實沒有什麼秘訣，不管我做什麼，我就喜歡堅持到底，而且我是特別不怕吃苦的一個人，如果你要面對的你的工作，必須有一個堅持的精神。」

除了做運動，Sammi平時的飲食也很自律，80%都以清淡為主，甚至飲湯也不放鹽，而剩下的20%則是放縱飲食。（視頻截圖）

在於六位成員去唱K的途中，畢雯珺問起Sammi在電影《瘦身男女》中的肥胖妝容是如何呈現的，Sammi透露當時很辛苦，每日化妝落裝都要幾個小時：「我記得我第一次試妝的時候，一邊試，一邊哭。首先在整張臉上貼很多膠水，然後把一個胖胖的，好像海綿的肥的面型貼上去，裡面沒有空氣，一整天拍攝。之後要一點一點摘下來，因為膠水很黏。」

為了讓大家一邊唱K，一邊欣賞香港的夜景，Sammi特別安排幾位成員到觀塘搭乘遊艇，在艇上一邊吃東西一邊聊天，眼見黃明昊的嘴角有食物殘渣，Sammi還貼心地用紙巾幫他抹嘴，非常窩心，令坐在一旁的朱正廷忍不住感歎：「太親近了，還是那麼溫柔。」而李權哲也表示：「相處起來真的像姐姐一樣。」

Sammi的貼心舉動令幾位成員倍感窩心。（視頻截圖）

填飽肚後，終於來到唱K環節，Sammi大開金口，率先獻唱一首《值得》，令眾人聽得如癡如醉。不過，唱K只是鋪墊，「真心話，大冒險」才是重頭戲。當被問到「如果哪天不做藝人了，會怎麼辦」時，Sammi若有所思地笑言：「當家庭主婦，可能在家裡帶孩子吧，我不知道。」隨後楊迪追問「沒有其他職業想做一下嗎？」Sammi思考一陣答到：「時尚，有關時尚的吧。」

其實Sammi抽到的問題是「如何看待一夜爆紅？」她坦言：「我覺得一夜爆紅是一個開始吧，但是往後的日子，還得靠自己努力去把延續那個神話，往後的日子才是最重要的。」（視頻截圖）

作為藝人，一舉一動都在大家的矚目中，有時也會面對不少的壓力，Sammi入行29年，經歷了高山低谷，對於剛剛出道一年的樂華七子，她也給予一些自己的經驗：「人有些時候必定會有負面情緒，比如你身體很累的時候，或者是你遇到不順的時候，我覺得負面的情緒一定有的，但可能隔了幾天，你冷靜下來，那些感覺沒了，你就繼續加油。」

隨後，她提及2016年在紅館開show時的「失聲」事件，希望藉此鼓勵幾位新人：「我第一場就失聲了，完全沒有聲音，整個晚上我的聲音都不受控制，最後我在台上爆哭，然後跟觀眾道歉，完了第一天晚上，我覺得我還是要唱下去，當你有堅持，然後你的熱情會讓觀眾包容你的不完美，而且會見到你為了堅持的那份精神，他們會很感動，所以我覺得有些時候，在一些不太完美的狀態之下，其實只要你有這個熱情，我覺得都已經是那個當下的完美了。」她表示自己的性格好似不倒翁一樣，「當你跌倒了你不要害怕，不要被那種負面的情緒去打倒你，我覺得人生的每一個難關都一定可以撐過去的。」

Sammi的一番說話，令眾人受益匪淺，網友們見到之後，也紛紛留言大讚她「一直傳遞正能量」、「學到了很多」等等。

Sammi感悟：「青春就是可以有一種肆無忌憚，偶爾可以耍一點任性，但是成長的代價就是，你必定要被迫很成熟去面對很多人跟事情，那所以我覺得成長的過程可能會帶來一點痛苦，但我覺得這個也是人生的一個部分吧。」（視頻截圖）