韓國新一代「Bagle美女」　世宗大學女學生成劉寅娜接班人？

近日一位韓國女大學生Lee SeoYoung（이서영），因天使的面孔和火辣身材而被韓國傳媒大肆報道，更被稱為「Bagle美女」，成為劉寅娜和前Secret全烋星的接班人。不少網民立即對她起底，進行人肉大搜尋，發現Lee SeoYoung現時就讀世宗大學，是一名平面模特兒。人氣急升同時，網上亦出現有不少質疑她整容及修圖的聲音。

Lee SeoYoung擁有一對大眼睛，標緻五官和羨慕死人的小V臉。外表可愛的她，更擁有G Cup的大胸和沒有贅肉的螞蟻腰，不科學的魔鬼身材非常吸睛。身材驕人的她也沒有吝嗇美好身段，不時在個人IG（vely.mom）上大曬性感照，因此Lee SeoYoung本來在網上已少有名氣，IG擁有超過53萬追蹤者。日常擔任平面模特兒的她，也是一位泳裝Model，所以IG上不乏各式各樣的比堅尼照。

Lee SeoYoung近日被各大韓國傳媒報道，其G級上圍勁吸睛。（網上圖片）

劉寅娜和前Secret全烋星，同樣有著天使面孔魔鬼身材，因此被稱為「Bagle美女」代表之一。（網上圖片）

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人氣急升的同時，Lee SeoYoung就被部分留言攻擊其外貌和身型都有加工之疑。除了整容外，更有網民指出她為了凸顯上圍，明顯有在每張照片上P圖，令其身材變得非常誇張。就連在網上搜尋她的名字，之後緊接的關鍵字便是「整容前」和「實物」等。可是從Lee SeoYoung個人YouTube頻道的影片可見，她驕人的上圍亦與照片相差無幾，雖有P圖的嫌疑但相信也非常「夠份量」。

熱愛旅遊的Lee SeoYoung，不時在IG上大曬性感泳衣照。（網上圖片）