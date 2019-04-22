【我們與惡的距離】嚴選網民激讚5大對白　呢一句最震撼人心！

公視、HBO asia、CATCHPLAY共同推出的台灣年度大戲《我們與惡的距離》，播出後佳評如潮，劇中角色情感刻畫入微，台詞更是句句經典，深入人心！從網友整理高達70多句經典語錄中，我們挑選了5句金句，其中謝瓊煖飾演的「李母」一句：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花一個20年去養一個殺人犯」完美表達出加害者家屬無奈心酸的心境，震撼人心。

飾演新聞台主管的賈靜雯，在追求收視率壓力下，極端的行事作風，經常也能拋出金句，像是李大芝（陳妤飾演）因失誤提出辭呈，她發飆：「我最討厭人家跟我說對不起，有本事就不要犯錯誤啊！」體現職場主管對下屬恨鐵不成鋼的樣貌，碰到被妹夫揶揄：「媒體是在製造社會恐慌！」，她也霸氣回應：「爛媒體也是需要被人家矯正的，不是嗎？」

賈靜雯（左）、陳妤在公司上司與下屬關係，巧妙安排被害者家屬與加害者家屬心境。（劇照）

經歷遭「無差別的隨機殺人案」只能以工作麻痺自己，賈靜雯飾演的宋喬安夫妻關係破裂，連女兒「天晴」（于卉喬飾）的生日都忘記，天晴對媽媽說：「你不要告訴我你做不到的事」。

賈靜雯在劇中連女兒生日都忘記。（劇照）

詮釋加害者家屬，李大芝背負不該屬於自己的原罪十字架，走到哪都形同牢籠，身份曝光後，回吼媒體：「你們殺的人，沒有比我哥少！」指媒體所引起的輿論形同一把刀，傷害程度堪比無差別殺人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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