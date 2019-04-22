2歲勁寶跳街舞狂吸like　陳嘉樺︰我們家快樂源泉

轉眼間台灣天團組合S.H.E成員Ella（陳嘉樺）結婚已經9年，兩年前誕下的兒子勁寶都已經2歲。而不時在社交網站分享日常的她，近日就在微博上貼勁寶最新動態，原來唔講唔知勁寶都是「舞林高手」，年紀輕輕跳街舞跳得有模有樣，短短時間內吸引超過8000個Like，果然遺傳了媽媽活潑的好基因。

Ella結婚已經9年，勁寶都2歲了。（網上圖片）

2歲的勁寶比起從前高了不少，身穿長袖灰色寬衣搭配綠色束腳褲，頭戴Cap帽的他十分有型。在某一個廣場空地上他就大顯身手，展示其手臂上身動作同腿部動作，不停扭轉跳躍之外臉上還帶有冷酷表情，盡情展演了街舞應有的態度。眼見兒子如此活潑可愛，Ella都不禁大讚：「來段街舞！勁寶真的是我們家的快樂源泉！當了媽開始更知道育兒不容易，想到當勁寶叛逆期時就怕怕。你們呢？跟父母的關係如何？會常對話嗎？還是覺得爸媽總是不理解你們？會跟爸媽說「我愛你」嗎？」

勁寶跳街舞似模似樣。（網上圖片）

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勁寶這一段街舞照獲得唔少網友大讚可愛，型到不得了之外，大家都公認他絕對有Ella影子，未準將來亦是繼承媽媽的衣缽成為唱跳歌手。除此之外，網友們還一一回答Ella的提問，而Ella亦細心地回答網友，給予他們鼓勵﹑意見，強調身為子女有機會就要多同父母聊天，表達彼此的心情。Ella做了媽媽果然不同，十分了解為人父母同子女的感受。