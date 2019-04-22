【黃心穎許志安】梁裕恆繼續開火　矛頭直指唐詩詠

落選港男梁裕恆（Flow）早前於其Facebook公開評論黃心穎和許志安事件，力撐女方只是一個渴望愛情的小女孩，被各路人馬大指抽水。昨日，與馬國明相當好感的唐詩詠在網上發文說要要學懂沉默寡言，明顯將矛頭指向Flow，她於開工拍劇前接受傳媒訪問指：「我冇回應任何人，係提醒自己唔好亂說話，亦對佢講嘅嘢冇意見，大家都知道呢件事只係關四個人事。」

唐詩詠雖然冇指名道姓，不過大家都知佢叫緊邊個收聲喇。（IG圖片）

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雖然詩詠沒有指名道性，但名眼人都知道她在說Flow，只Flow亦不甘輸蝕，在復活節假最後的一天，又於Facebook上發功，今次直接開出TVB中「唐XX」，明顯是將矛頭指向唐詩詠。

梁裕恆的全文如下：

回應”只是關四個人事”的睇法

「唐xx應該是最了解到黃心穎的人 ，有苦自己知！ 」

全TVB裡面唐xx絕對是其中一個有苦自己知的女藝人。她被報章報導過的男女緋聞更是多不勝數，如果是真的話，她的愛情歷練也多如天上繁星！？曾經在網上看到留言形容某人為「鉛筆刨」。說某人在幕前扮足咁多年淑女，除了分手新聞，究竟她有過甚麼成績？

四個人的事？

我一直只是在說一些大是大非。我在說家庭，婚姻，愛情的一些睇法，怎會是四個人的事？而大家都知道作為一個偶像或電視台藝人有一定既社會責任！

他們四個都是藝人。怎會是四個人的事？一個偶像或電視台藝人，都有社會責任，免費用緊大眾擁有的大氣電波，不應只取其好處，當自己發生問題時，就說這是我自己的事，唔關大家事！

唔知佢會唔會被人禁言呢？（FACEBOOK圖片）

梁裕恆突然成為焦點。（IG圖片）