【晚吹】為政府補貼狂收特殊學生？　現職教師：唔衰做唔到校長

聽完幾位老師的分享，林二汶同余迪偉都表示大開眼界。

ViuTV節目《晚吹─又要威又要戴頭盔》最新一集搵嚟5位教師做嘉賓，大爆校園欺凌、老師變態行為。有5年教學資歷嘅K Sir透露有女校規定所有短髮女生都一定要戴假髮，原因係唔想宣揚女同性戀的風氣，亦有學校為為求證學生喺游泳課請假，是否真係遇上唔方便嘅日子，「老師會check下係未真係有血。」兩位主持林二汶同余迪偉聽到之後甚為驚訝，不停追問以及估計到底點check，余迪偉一句「即比條M巾老師睇？」雖然聽落都幾不可思議，但K Sir就未有否認，最後更表示「係真架」。

有女老師認為學校教員室同監獄無分別，因為校長會安裝閉路電視去監視老師嘅一舉一動。

提到校園欺凌事件，幾位嘉賓都認為部份原因係「融合教育」所致，他們指出由於政府會按不同的程度，補貼有特殊教育需要學生的學校，故唔少學校都樂意接收有殊教育需要的學生。「但老師又是否可以處理？我見過中度智障嘅學生被人脫褲 甚至係佢自己會脫衣服，有啲成長中嘅年輕人性取向未明，男仔與男仔之間會用硬物刺入別人嘅屁股，結果係連係去洗手間會痛同流血，但呢啲係未性侵呢? 根據馬鞍山學校嘅通告，呢啲係嬉戲而非欺凌。」5位嘉賓都認為早前馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學爆出嘅欺凌事件只是冰山一角。

有學校規定老師請假要買三盒西餅……

講完欺凌，話題轉向「校長」，有10年教學資歷嘅周Sir直指「唔衰做唔到校長」，並指校長如何使出賤招迫走老師。「最常見係查簿，即係將所有作業逐頁去檢查，睇下有無改錯，做得唔好warning，一個書面警告一個口頭警告，就算長約都可以解僱。另一個方法就係叫老師去教唔係自己專業嘅課目，因為校長有絕對權力，但佢會搵埋副校長，主任去令成件事成為好客觀。」他們又指出老師一旦收過警告信之後，就算轉去其他學校都無人聘請。