陳法拉着情侶裝睡衣與黑人新男友嘟嘴合照？　網：真係嚇親我！

陳法拉留在英國發展，近日仲有份拍HBO英劇添。（IG圖片）

陳法拉自從離巢TVB後，就遠到英國紐約茱莉亞學院修讀戲劇碩士課程，在2018年畢業後，就決定留在當地發展。近日她還參與了HBO的迷你劇《The Undoing》其中四集的演出，同劇還有金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）以及曉格蘭特（Hugh Grant）。雖然，法拉一向甚少公開自己與男朋友的近況，不過眾所周知，她一直有個型男外籍男友Emmanuel Straschnov（中文名：司馬諾）。他還是一名哈佛大學畢業生，熱愛中國文化，說得一口流利普通話，曾任數學老師，2006年也擔任過法國駐日本外交官，2011年成為Prada美國CEO特別助理，與法拉實在是十分登對。

陳法拉的外籍男友Emmanuel Straschnov（中文名：司馬諾）還是Bubble Group 手機App的CEO兼創辦人。（IG圖片）

不過近日法拉就在IG上貼出自己與一名黑人外籍人士的合照，兩人臉貼臉的，還躺在床上穿上情侶裝睡衣，嘟嘴合照，顯得十分之親暱。莫非她有戀情？有網民更留言：「以為是你要結婚了」、「Noooooo, don't kiss, please」、「見到第一張相真係嚇親我」。不過，原來只是虛驚一場，同場還有幾位同學，似一起辨了個睡衣派對。

不少網民都以為這位黑人外藉人士是法拉的新男朋友。（IG圖片）