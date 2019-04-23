關心妍入行18年首次舉行內地巡唱 　幫定囡囡申請回鄉證去撐場

自女兒楊榮心（心心）出世後，關心妍（Jade）全職湊女，心心現在已兩歲多，所以Jade亦將強勢回歸樂壇，更舉行入行18年首次內地巡唱「Touching Moment Concert Tour」，七月十三日於廣州舉行首站，之後再到深圳、東莞和佛山等地，將會陸續公布。

曾兩次踏上紅館的Jade，距離上一次個人演唱會已經相隔五年，這段時間全心照顧囡囡，今年宣佈將會回歸樂壇。

入行18年，Jade有不少耳熟能詳的經典情歌，《負擔不起》、《你有心》、《我太強》、《慘得過我、《放生》、《仍然》和《失戀哲理》等都深受樂迷歡迎，對於這次終於能夠在內地開巡迴演出是為對兌現與歌迷的承諾，Jade說︰「內地的巡迴真係等咗好耐，一直都等一個啱嘅時機，內地歌迷問咗十幾年都未實現到，今次意義好大，而今年香港的場地好爆，希望明年2020可以將巡唱帶回香港。」

如果Jade尾站會喺香港，相信唔少香港粉絲都期待咗好耐。

到內地巡演都需要一段時間，Jade直言想帶女兒出席她的第一站演唱會支持她：「佢出世之後都未見過舞台上嘅媽咪，有俾啲片佢睇過，每次見到媽咪唱歌都好興奮，但要先幫佢申請定張回鄉証先。」