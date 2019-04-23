【權力遊戲】為演出放棄公開考試　Arya：最討厭別人說我沒受教育

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季昨日（22/4）播出第二集，劇情預告下一集即將會展開8季以來最大的戰爭，而暫時最多劇迷討論的就是Arya Stark（Maisie Williams）跟Gendry的感情線。早前在明珠台播出的《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes），主持Anderson Cooper訪問了《權力遊戲》的演員、導演及作者George R. R. Martin，並公開了部分拍攝花絮。

本來只想當舞蹈員 一劇改變命運

節目中，Maisie Williams透露自己原本只想當舞蹈員，在母親說服下才前往《權力遊戲》的試鏡，這是她第二次試鏡（第一次是在《魔法保姆麥菲》（Nanny McPhee & the Big Bang ）試鏡，因樣貌太過年輕而落選），最終從300人之中獲選，飾演Arya Stark，而展開演員路，結果一演10年，由第一季演到第八季，貫穿全劇，是整個系列中，其中一位最風靡全球劇迷的角色，身價急升，綜合多家海外傳媒報道，2019年Maisie的身價已高達600萬美元，折合約4,700萬港元。

她接受其他外國傳媒訪問時，亦曾經表示自細就愛上跳舞，雖然10歲變開始接受正統舞蹈訓練，但其父母負擔不起昂貴的費用，不過在Maisie跳舞老師鼓勵下到法國表演後，便立即找到第一位經理人。她坦言當年願意參與試鏡的另一個原因，就是能夠有機會買得起手提電腦：「突然間，我能夠負擔舞蹈課程及學校旅行的費用，這些費用都是由母親負責的，我終於能夠幫忙。」

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另外，Maisie的母親Hilary任職學課程管理員，當Maisie開始拍攝後她放棄了工作以支持女兒，不過Hilary卻因讓女兒參於拍攝，在公開考試前輟學而受到外界批評。對此，Maisie直言很討厭別人指她沒有受過教育：「我得到了這個絕佳的機會，如果不是這個機會，很可能我只能在辦公室工作。既然我已經踏了進門（演藝圈），我也不會離開，而且我絕不後悔。」除了擴展演藝事業，Maisie並沒有放棄舞蹈，她仍然花時間在英國巴斯（Bath）修讀舞蹈及演藝課程。