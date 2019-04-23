31歲波多野結衣盼像盡快遇到好歸宿　一文睇晒15個擇偶條件

有「暗黑林志玲」之稱、今年31歲的日本人氣AV女優波多野結衣出道10年起仍未拍過拖，即使在大部分男士心中是女神，但男士們都未必能接受自己的另一半拍過成人影片，令她一度感灰心，表示另一半只要肯娶自己、接受到自己拍過這麼多片就可以。縱使如此，工作性質特殊波的多野結衣依然對愛情充滿憧憬，亦曾多次透露希望結婚的心願，鏡頭背後的她都只是一個普通女生，希望能夠談一場普通戀愛，成家立室。

波多野結衣今年已經31歲，對於尋找另一半難免有點壓力。（波多野結衣IG）

隨住年紀日漸增長，波多野結衣對於擇偶條件都有不少變化。她在2015年4月時所說的擇偶條件是能夠對她體貼、有共同興趣，並且要風趣幽默。當時還是27歲的她則覺得幾歲結婚都沒有所謂，順其自然就好。同年12月，她到台灣接受主持人黃子佼訪問時說，另一半只要年滿17歲就可以，即使與自己相差10年都不介意，而且她亦坦言能夠接受姊弟戀及異地戀，擇偶範圍漸漸擴大。

波多野結衣雖然工作性質特殊，但她在鏡頭背後只是一個普通女生，渴望愛情的來臨。（波多野結衣IG）

2016年，28歲的波多野結衣出席活動時表示希望能趕在30歲前結婚生子，當時她希望能與溫柔、可靠有肩膀並且有共同興趣愛好，並能一齊玩遊戲的人在一起。去年2月，波多野結衣來香港宣傳電影《棟篤特工》接受訪問時表示，喜歡經常笑、溫柔、親切，並有紳士風度的男性。2019年，即將踏進31歲的波多野結衣上星期到台灣出席粉絲見面會時，又再增添一項擇偶條件！就是要攬的時候覺得舒服就可以，外表則不重要，可見波多野結衣像普通女孩子一樣喜歡撒嬌，會經常向男友伸手要一個「愛的抱抱」！

想成為波多野結衣的另一半，首先要符合以上條件！（資料圖片）

波多野結衣擇偶條件一覽：

肯娶自己

接受到自己拍過這麼多片

對她體貼

風趣幽默

有共同興趣

年滿17歲

姊弟戀OK

異地戀OK

溫柔

可靠有肩膀

一齊玩遊戲

經常笑

親切

有紳士風度

攬得舒服