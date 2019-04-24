與黃心穎結伴返歸商台DJ神秘身份揭盎　終於還森美一個清白

安心出軌事件餘波未了。

早前黃心穎與許志安被爆出的士車廂激吻事件轟動全城，全城怒罵呢對出軌男女。事發後受盡千夫所指的心穎終日自我封閉在家，日日以淚洗臉，至今亦沒有出來見人。然而風波仍未有平息，日前就有報道指心穎的鄰居爆料，聲稱見過心穎曾分別與一隊組合的劃眼線男結他手，以及商台一名男DJ十指緊扣歸家，表現親暱，大爆心穎男伴如車輪轉。而該名結他手以及商台DJ的身份即引起網民熱烈的討論和猜測。

森美無辜被受牽連。(電視截圖)

曾與心穎一起拍攝旅遊節目的森美，亦慘被牽連成為嫌疑人之一，他亦即時澄清了，強調自己同心穎除了工作以外，絕沒有其他私底下的接觸。今日就有報道指，該名與心穎結伴返歸的商台DJ，有傳就是與森美一起開咪主持節目《公子會》的劉翁 (Sunny) 。心穎之前曾經擔任過該節目的嘉賓，因而與Sunny熟稔，兩人其後在廣告方面也有合作，而心穎也認識Sunny的太太，三人也有一起聚會。有傳是心穎主動親近已婚的Sunny，且表現積極進取，因為Sunny在演藝圈中人緣極佳，幕前幕後都有不少老友，且與一眾廣告客戶關係友好，對心穎來說他的條件自然是相當吸引。

劉翁 (左二) 同心穎喺公子會做訪問。

劉翁同老婆好恩愛。(ig圖片)

以下就係劉翁同心穎喺《公子會》訪問嘅片段，以及佢post喺ig嘅相，見佢同好多圈中人都好老友：