莫家淦孖老婆影大肚寫真　大仔諧星上身難以投入

細仔就出世，莫家淦話經濟壓力都幾大。

大台藝人莫家淦（Keith）就快又再做爸爸，日前佢就同埋大仔莫朗翹（Keanu）以及太太一齊去影大肚家庭寫真。莫家淦表示今次老婆陀嘅係仔，問到有無追B女嘅打算，佢就笑言呢刻完全無，並透露大仔本身由太太照顧，但怕細仔出世後會兼顧唔到，所以要請工人姐姐幫手，開支即時變多。「不過好在依家都多嘢做，有份拍嘅劇集就已經有8套未出街，包括《黃金有罪》、《包青天》、《婚姻合伙人》等等，同埋去年出咗首歌都多咗好多登台機會，所以而家已經籌備緊錄新歌。」

4歲莫朗翹甚有搞笑天份，但莫家淦就無意俾仔仔入行，並笑言「因為相士話佢係老闆命。」

莫家淦表示今次拍攝大肚家庭寫真尚算順利，囝囝Keanu不用埋位時，不停在旁邊唱張國榮的《Monica》引得現身工作人員不停笑。「本身有啲我同老婆合照，但我一摸佢個肚，Keanu就走嚟話要保護媽媽，唔俾我掂。」囝囝之所以咁保護媽媽，莫家淦話係因為老婆懷孕初期，曾試探困囝，問他想唔想做哥哥，但當時Keanu就話唔想。「後來佢有時話自己一個人玩好悶，我老婆就趁機問佢如果有細佬妹一齊玩會唔會好啲，就係咁搞掂咗佢，但就變成樣樣嘢都話要保護媽媽，連我都無情講，我而家喺屋企地位好低架。」



因為囝囝不停搞笑，令莫家淦同老婆頻頻笑場。

老婆預產期在6月，莫家淦表示已同公司請假。「老婆生Keanu嗰陣，佢本身係打算去醫院產檢，點知醫生話佢已經37周，BB又未轉身，所以叫佢開刀，我當時仲同校長佢哋踢緊波，老婆打比我話因為係緊急開刀所以都無得跟入產房，叫我返屋企幫佢執嘢，所以我係見證唔見大仔出世，希望今次可以啦。」