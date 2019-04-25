【後生仔傾吓偈】麥明詩前度屋企有館書館　只限「堂食」好識玩

麥明詩話前度錢多鍾意睇書，屋企仲有四、五個書櫃，如同圖書館一樣。

麥明詩雖然已經同林作分手有一段時間，之不過，林作至今依然會不時會被提起，特別係喺《後生仔傾吓偈》，節目最新一集以「後生仔還閱讀嗎？」為題，麥明詩透露自己嘅閱讀習慣係小時候媽媽所培養的，直到主持《後生仔》，有感自己內涵下降，於是除了新聞、雜誌外，書本亦成了其精神食糧。「不過我要多謝一位前度，令我重拾閱讀習慣。」她之後以「純粹係因為佢有好多錢買書」形容前度，並指對方家中大楣有幾千本書，6號聽到之後即時大讚有形，原因係「前度」能夠喺香港樓價咁嘅環境下，於家中收藏幾千本書， 馮盈盈即時表示:「係未喺佢山頂間屋?」



可惜呢個私人圖書館只肯「堂食」，林作呢招又真係好高明喎。

麥明詩表示前度每次睇完書，都會在書貼上標記，並指對方因為唔使返工，所以有大量閱讀時間。「佢屋企好似圖書館，但佢規定書唔可以借走。」講到呢度，一眾後生仔都大讚呢位前度非常識玩，因為咁做間接可令女友長時間留在家中。「佢識我之前有搞book club真係搵朋友來一齊睇書、分享，不過識我之後，我禁止咗呢件事。」



仲話前度曾經搞過book club……果然係有錢人的玩意。

聽到6號問「睇書男仔係未特別吸引時」，麥明詩自己都忍唔住話「我諗係因為間屋咁大，放到4、5個書框囉。」之後再透露有次與前度去旅行，「佢真係帶咗好多書去睇，兩個人喺按摩浴池，佢真係喺度睇書。」麥明詩說時有少少勞氣，似乎認為前度睇書多過睇自己，之後更指「都著晒泳衣架啦，但咁樣睇書囉，搞到我無嘢做，唯有一齊睇書囉。」

