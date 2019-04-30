【No Sleep No FOMO】金鐘國慨嘆拍《RM》不夠真：想拍多啲真人騷

由「黃Viu煲劇平台」獨家製作的首個不眠旅遊真人騷《No Sleep No FOMO》日前播出香港篇，除了有前韓團U-Kiss成員Kevin Woo做嘉賓之外，更特別邀請到韓國男歌手兼人氣節目《Running Man》成員金鐘國做特別嘉賓，驚喜現身香港拍攝10小時。

金鐘國（中）加盟主持人Paul Foster（左）和前韓團U-Kiss成員Kevin（右）出演《No Sleep No FOMO》香港篇。

嘉賓要在節目中60小時中不眠不休做任務接受各種挑戰，金鐘國笑言幸好自己只拍了10小時不用受苦，更大爆自己試過最長37小時沒睡覺：「以前我拍MV時，試過一次過拍2個MV，所以我要37個小時不睡覺，真的很困難！所以我真的不明白他們究竟如何60個小時不睡覺！我跟他們說我下次都想試，不過老實說，我真的不想，哈哈！」

金鐘國笑言蛇羹的味道像雞湯一樣。

金鐘國於香港閃電拍攝10小時期間，除了挑戰兒童障礙賽、到鰂魚涌益昌大廈打卡之外，更首度試食充滿香港地道風味的蛇羹。不少人聽到蛇都會退避三舍，一向天不怕地不怕的「能力者」當然不害怕，而且對身體好的食物更是無任歡迎：「這看起來相當瘋狂，但其實味道像雞湯一樣，很相似，所以我都想介紹給我的朋友，叫他們如果去香港的話，一定要試食蛇羹！」

金鐘國早前在新加坡接受《香港01》訪問。（趙允琳攝）

金鐘國自2010年開始拍攝《Running Man》，人氣席捲全球，更成為家傳戶曉的「能力者」，但他坦言現時韓國觀眾喜歡看藝人真實的一面，所以自己都想拍些真人騷：「我很想拍多些真人騷，我亦正在拍一個類似的節目（我家的熊孩子）。有時拍攝《Running Man》的時候，我們成員都會扮作很有趣，因為我們想看起來更有趣，觀眾都會覺得搞笑。但除了那些，我希望可以自然地表現自己的日常生活，又或者可以拍遊記！」

金鐘國表示拍攝《Running Man》的時候無法展現自己真正的一面。（網上圖片）

如果能選擇跟一個朋友做旅行，希望跟誰去？金鐘國毫不猶疑地說：「當然是李光洙！因為他很搞笑，無論他如何嘗試新事物，看起來都很有趣，亦會令身邊的人開心！當我在食蛇羹的時候，我都在想，下次一定要帶光洙來，我很想看他試食蛇羹的樣子！」