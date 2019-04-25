【黃心穎許志安】黃心穎主持《我愛香港》被抽起　網民支持停播

自「安心事件」爆出以來，一直有傳事件中的女主角黃心穎遭無綫雪藏。雖然消息還未得到回應，但心穎和許志安都暫時停工。

心穎有份參與的項目接二連三遭下架，繼早前由她主唱的《愛·回家之開心速遞》主題曲《在心中》被換成了純音樂，她有份參演的劇集《堅離地愛堅離地》，原本會接捧《鐵探》播出，現已被抽起，而重頭劇《法證先鋒IV》亦有可能需要延期播映，據悉，該劇更有可能會抽起心穎的戲份，然後找另一位藝人補拍才播出。原定在《流行經典50年》心穎和胡蓓蔚合唱的環節也被取消。今日又有傳連心穎有份做主持的舊遊戲節目《我愛香港》也受影響。

在《我愛香港》節目的第17集，許志安﹑張衛健和蘇永康等人擔任嘉賓。（電視截圖）

在2016年首播，由曾志偉﹑錢嘉樂﹑林曉峰和黃心穎等藝人主持的《我愛香港》本來逢星期六下午2:20重播，而節目原本將會播出有許志安做嘉賓的第17集，不過網民群情洶湧，紛紛集氣要求將節目暫停播映，結果在今個星期的同一段時間，《我愛香港》已被抽起，懷疑更被腰斬，無綫網站的節目時間表顯示將會換成由草蜢和謝安琪等人主持的真人騷節目《快樂聯盟》。早前傳節目將會停播時，有網民就支持這個決定，不過也有網民留言指︰「有咁多花生食，反而更加想睇第17集」。

黃心穎在張衛健和許志安玩遊戲時被撞跌，蘇永康則扶起她。（電視截圖）

其實自事件爆出後，雖然許志安和心穎都分別開記招和在社交平台道歉，不過他們的形象插水，心穎代言的廣告也被網民留言狙擊，星途危危乎。事後無綫高層樂易玲在接受傳媒訪問時就指，暫未考慮會否與心穎解約，而暫時停工也是心穎本人的意思。她又稱無綫將會重新部署和處理她接下來的工作。