【我要準時放工】14金句道盡打工仔心聲：我唔打算比而家更努力

撰文：冼燕珊
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日劇《我要準時下班》（港譯：《我要準時放工》）已經播出兩集，齋睇劇名已經知道是要顛覆一個時代的職場文化，隨着平成年代的終結，日本新一代打工仔對職場有不一樣的期盼。綜合兩集金句，強調人生不只工作，不要為公司賣命。（影片截圖）
「我想好好珍惜有人陪在身邊的生活。」
「我想每天晚上工作結束後，兩個人一邊吃飯，一邊互相分享今天遇到的事。」
「請你不要在考慮任何事時，都以自己為基準，就算你自己是新人的時候被迫那樣做了，為甚麼連我們也要受那份苦。」
「不管是誰死了，都會有人來代替他的位置。」
「不要做那種一心撲在工作上的人。」
「要學會享受生活、認識不同的人、拓闊自己的眼界，不斷累積類似的經驗，才能完成好自己的工作。」
「果然被窩就是正義啊。」
「比起升職，還是朝九晚六吃小籠包比較幸福。」
女主角在上海飯台經常遇到的老顧客，跟她說，「上司總叫我們多幹點活，要拼命幹活，然後我們就像傻瓜一樣拼命幹活，從沒想過準時下班。」 然後女主角說：「然後泡沫經濟就崩潰了，是吧。」
「為什麼日本人對遲到那麼嚴格，但對下班時間卻那麼隨便。」
「人無完人。」
「遇到困難要記得求助。」
「危急關頭不要勉強自己。」
「失敗時也會仰天大笑，看我一會怎麼扭轉乾坤。」