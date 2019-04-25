【我要準時放工】14金句道盡打工仔心聲：我唔打算比而家更努力

日劇《我要準時下班》（港譯：《我要準時放工》）已經播出兩集，齋睇劇名已經知道是要顛覆一個時代的職場文化，隨着平成年代的終結，日本新一代打工仔對職場有不一樣的期盼。綜合兩集金句，強調人生不只工作，不要為公司賣命。（影片截圖）