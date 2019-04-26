【早霸王】森美爆家英哥情書金句冧爆阿姐：真係sweet到震

《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」不時都會出現感人故事，最新一集男聽眾阿Nick就分享了同太太的故事，他指自己之前因為發現肺部有陰影，喺等待化驗報告期間，一個扮開心一個扮堅持，難熬得很……之不過，由於阿Nick並非表白，故事又未能打動森美，所以最後阿Nick只能在空氣中表白。

森美劇透汪阿姐喺《娛樂大家》中讀出的情書內容。

講到感人的故事，森美就提到日前佢同阿姐汪明荃錄影《娛樂大家》時，阿姐分享了一封由家英哥所寫的情書內容，當中雖然有不少感動位，但最令阿姐甜入心的一句係家英哥在信中寫到：「我只剩半條命，你又只剩半條命，我哋加埋就係一條命。」森美表示當他聽到這句話時，直情覺甜到漏。

羅家英早前不時公開向汪阿姐示愛，但都被翻白眼對待，直到02年汪阿姐患上乳腺腫瘤時，家英哥不離不棄，並乘機求婚。

其實汪阿姐與羅家英的感情一路走來經歷了不少大風浪，汪阿姐在85年曾患上甲狀腺癌，秘密入院接受切割手術後康復，但2002年再驗出患上乳腺腫瘤，幸及早發現並接受手術。而家英哥在04年患上腸癌，五年後病癒，09年在美國拉斯維加斯正式迎娶汪阿姐為妻，但其後家英哥又染上怪病，一度面臨面癱眼盲的危機。二人相愛近31年，共同經歷過生死，難怪家英哥能夠寫出如此感人的情書。