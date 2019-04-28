【任噏亂評】《娛樂大家》係娛人定娛已？　分析節目設定四大死因

《娛樂大家》主持陣容有汪明荃（阿姐）、森美、余德丞、蘇永康，照道理應該是「冇得輸」，可惜節目出街之後只是一般般。（資料圖片）

自今年（2019年）3月起，TVB就播出一個名為《娛樂大家》的綜藝節目（有指《娛樂大家》前身是《阿姐有乜未見過》，不過並不是本篇文章重點），主持陣容有汪明荃（阿姐）、森美、余德丞以及蘇永康，常駐嘉賓也有麥明詩、陸浩明、吳若希、何雁詩、林穎彤、戴祖儀、馮盈盈等，每集更會邀請不同嘉賓，與他們玩遊戲，堪稱是大騷級製作。論陣容，星光熠熠一定有吸引力；論內容，普遍綜藝節目都有固定客群；論賣點，遊戲環節夠多是優點。



究竟，TVB節目《娛樂大家》，是娛樂「大家」，抑或只是純粹娛樂「自己」呢？

用遊戲方法帶出社會議題，本是一個很好的出發點，可惜遊戲與主題之間的不融合，令觀眾看得一頭霧水，或只是「笑完就算」。（截圖）

不過，一個看似會成功，一定會大收旺場，創下收視高峰的娛樂節目，推出後只錄得21.4點（4月1日至4月7日）（3月18日至3月22日收視為19.9點）。先不用《超級獎門人》的27點收視作比較，與同期播出的資訊性綜藝節目《粵講粵㜺鬼》相比，只高於它約1點收視（19.8點）（每一收視點觀眾人數 65,460）。以此藝員陣容、製作模式，收視只屬僅僅合格的水平。再者，普遍網民都認為節目編排太悶、遊戲玩得尷尬，更有人直指主持人阿姐玩得不投入。



【粵講粵㜺鬼】戴祖儀初上陣現超強綜藝感 扮乜都勁投入又交戲

【收視滯後報告】《開心速遞》十周冠軍 仲將自己人紀錄終斷

對觀眾來說，可能《超級無敵獎門人》這一類純「嘻嘻哈哈」的遊戲節目更為吸引。（視覺中國）

節目賣點之一的汪阿姐 零參與感造成敗筆

據說《娛樂大家》前身是《阿姐有乜未見過》，亦是為汪明荃（阿姐）度身訂做而成，而「消失的第一集」亦因效果未如阿姐「心水」而遭放棄。拋開這個傳聞不說，其實阿姐距離上一個同類型的綜藝節目《荃加福祿壽》已經有9年時間，她主持遊戲節目兼參與其中，可謂是十分罕見。不過，「成也阿姐，敗也阿姐」，當大家滿心歡喜想睇阿姐如何「糟質」嘉賓，或者嘉賓如何反客為主對付阿姐之際，得到的只是她嚴如法官大人的在遊戲節目中主持公道，絲毫沒有參與感，與其餘3位主持也沒有化學作用。



同為主持之一的蘇永康在環節之間只是擔任講「過場」對白的司儀，而有「TVB小鮮肉」之稱的余德丞在節目更尤如是歡樂先生一樣，出鏡時間少兼冇對白，全無存在感。反之，森美的表現就與經驗相符，會主導遊戲節奏以及適時填補對話的空白位，但憑一人之力實難以支撐大局。

就連《娛樂大家》幕後剪接都知道汪阿姐地位如法官，所以，想看阿姐「落場」與眾同樂真的有點難度。（截圖）

遊戲與節目主題風馬牛不相及 觀眾「睇到一舊雲」

《娛樂大家》每集以一個社會時事作主題，共分6個環節全長45分鐘，包含5個遊戲和一個真情對話環節，其中「Cheat Chat」就佔了最大比重，有15分鐘，不過「Cheat Chat」環節的觀感，實在讓人不明所以，說白一點，就是「唔知做乜」遊戲需要引導同桌其他嘉賓說出或做出頭上卡牌所寫的字或動作，玩法類似「非洲話事啤」或台灣綜藝節目《快樂大本營》的「害你在心口難開」，但是卻與每集主題風馬牛不相及。以最近的一集第5集為例，主題是「打工仔」，在遊戲中卻會出現「雙手握拳」，講「爸爸」、講「磅數」等卡牌。更不用說，第5集新增的環節「估你唔到」，阿姐與嘉賓一起玩黑色魔術，結果只是阿姐與嘉賓一起「拍蚊」估拍掌次數，將只作打發時間的老掉牙遊戲，看在觀眾眼裡是有多麼尷尬。

將「數蚊」這種兒時玩意搬上電視，是否恰當呢？（截圖）

借鑑外國遊戲節目 新一代觀眾已不受落

談內容部份，《娛樂大家》中的遊戲，均屬大家經常接觸或類似的，「邊個小學雞」即是問答遊戲、「Cheat Chat」即是「對唔住害到你」、「估你唔到」即是IQ題大雜錦、「邊個大阿姐」只是啤牌鬥大。雖則，《美女廚房》是無綫電視向日本朝日電視台的《辣妹圍裙》購買版權，再重新製作，而《超級無敵獎門人》中多數遊戲由來也是參考自日本綜藝節目，但兩個節目製作的時期已超過10年，同理，用一貫借鑑外國節目，再套用在本地的手法已行不通（例如李思捷主持的《今晚睇李》）。



【美女廚房．任噏亂評】第二集主持嘉賓互動挽劣勢 4大好睇原因

不可否認，《美女廚房》無論在收視或是網上討論度，也是成功的。（網上圖片）

TVB的通病：來來去去都係嗰班人

回想香港綜藝節目，其實不乏遊戲綜藝的成功例子，《超級無敵獎門人》系列、《美女廚房》等都是膾炙人口的節目。不過在一Click就可瀏覽世界各地的現今社會，又是否可以「一本通書用到老」呢？隨著觀眾口味被養大，其實製作成功綜藝節目的條件是有不同的嘉賓坐陣，再配合有趣而創新的遊戲吸引觀眾。《超級無敵獎門人》或《美女廚房》的成功，其實某種度上源於嘉賓的多樣性，除本來就屬無綫旗下的藝人，還會有圈中不同公司的藝員甘願上節目「被糟質」、「俾人掟蛋糕」等。套用網民的說法：「來來去去都係嗰班人，好悶。」這是TVB的通病，也是「死症」。

如果TVB節目可以增加多些新面孔，應該可增加可觀性。（截圖）

那麼，問題來了。究竟，可以如何改善呢？



阿姐「落場」與嘉賓較勁 更能增加收視及網民討論

正如以上所說，節目的核心－汪阿姐欠缺遊戲參與度。那麼，只要她參與其中的話，事情就好辦了。適時地將「出名玩得」的阿姐放在客席，讓她與眾同樂，例如「Cheat Chat」環節中，阿姐要一齊玩，頭上也要放上卡牌，吳若希、陸浩明、馮盈盈等亦要大膽地「整蠱」，輸了也要用公仔夾頭，才夠「貼地」。諸如《Do姐去Shopping》、《Do姐有問題》中，Do姐亦會時而遭受農夫揶揄，形成上下靶位產生的火花。



【Do姐有問題2】有趣味有資訊 加埋一班靚女做外景主持真係贏晒

Do姐與農夫起了令人喜出望外的化學作用。（網上圖片）

需要加快遊戲​節奏 排除沉悶部份

遊戲未能夠完全與節目主題互相呼應，令人觀看同時有點不明所意。最簡單的方法，就是在遊戲中加插更多貼近主題的元素。以第5集為例，「Cheat Chat」部份，主持可落場扮演「老闆」與嘉賓扮演的「打工仔」對壘正相較勁，成功讓「老闆」中招則可獲得較多分數，如此類推。另一方面，亦可將遊戲環節重新安排調配，每兩集用上不同的遊戲增加新鮮感。

因應廣告而出現飲食節目一樣的食物鏡頭，也是另一問題。（截圖）

在改善以上總總缺點之前，其實可最從節目名稱著手。畢竟，最原本的節目名《阿姐有乜未見過》，比起《娛樂大家》更令人記得及了解節目內容，就有如《Do姐有問題》即是「Do姐問問題」、《無敵超級獎門人》即是「送獎品」般顯淺易明。以《荃加福祿壽》為例，用汪阿姐作招徠，也總比《娛樂大家》這一類名字來得吸引。