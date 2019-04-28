李佳芯關心黃心穎現況　認有短訊問候：同佢講聲加油

李佳芯（Ali）今天（28日）出席馬場賽馬日活動，Ali表示會在馬場走走，希望能夠沾點旺氣：「其實我一直由細到大都覺得自己運氣唔係咁好，所以譬如六合彩有金多寶會碰一碰運氣，不過呢幾年我覺得入TVB好好彩，因為我覺得係我呢一世人已經拎哂要拎嘅獎，不過我都明人生會有起起跌跌，我只係希望打後會順順利利。」

Ali自覺比起拍綜藝節目，更擅長拍劇集，原因是自己不太懂得說話。

近幾個月在TVB劇集中也沒見Ali的身影，令人感覺Ali在放慢工作的步伐，Ali表示其實一直在拍攝：「其實上半年大家好少電視見到我，但其實我已經拍咗兩套劇集未知幾時播，同埋都拍咗幾個綜藝，可能5、6月會岀街，所以其實工作都好忙。」

早前Ali在社交網站發布了一張帶口罩照片，卻令網民指她向「安心」事件抽水，Ali直言是一個誤會：「我屋企人好低調，我又好低調，純粹係App見到有呢個口罩，最後被人聯想到其他事。」（梁碧玲攝）

最近爆出的「安心」事件，除了令當事人事業受影響外，黃心穎主演的劇集也被TVB抽起，影響無數演員，Ali直言暫時沒有受影響，但作為《學是學非》的「事非精」之一的Ali當然有關心黃心穎的情況：「其實當時綜藝合作好多，劇集反而比較少，同埋都好替佢可惜，我有Send訊息畀佢，但都係同佢講句加油。」