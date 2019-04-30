子瑜台灣老家首曝光　穿家居服跳舞家人反應笑翻網友

韓國人氣女團TWICE近來推出第7張韓語迷你專輯《FANCY YOU》，成績依舊亮眼，雖然工作行程緊密，但團員仍不忘更新社交平台，跟粉絲分享日常生活。子瑜日前在官方IG公開一段在台灣家中，穿着居家服在家中跳舞片段，不過她家人的反應意外成為焦點，令不少網友笑翻。

子瑜透露這是今年回家所拍的影片，「以前會在家裡這樣學著跳好幾首，ONCE～感謝你們也很支持這次的新專輯！我們這禮拜音樂電台見囉～」片段中的子瑜站在客廳正中央，穿着黑色衛衣和短褲，腳踏藍色膠拖鞋，她對着鏡頭忘我地跳舞，可能由於私下練習的關係，所以子瑜跳得比平常多幾分隨性，非常可愛。

子瑜日前在 Twice 官方IG上載了一條在台灣老家中跳舞的片段，家人的反應令網友笑翻。（IG圖片）

平時粉絲要買飛先有得睇的舞姿，在家中卻被無視，家人都自顧自做自己的事，完全把子瑜當成空氣，眼尾都沒有看一下。不少網友笑說「家人完全沒有反應，太可愛了」、「弟弟正在滑手機…好真實」、「是我就一起跳了」。這次也是子瑜台灣的家首度曝光，客廳看來相當寬敞，即使放了4張大梳化仍有足夠的空間給子瑜跳舞。

平日子瑜表演時綻放明星光芒，在家中只是一個平常的家姐。（影片截圖）