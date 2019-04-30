唐文龍大嘆內地陰陽合同影響深遠　新稅制之下令演員無工開

近年不少香港藝人都喜歡北上搵食，在內地發展，拍劇拍戲演出綜藝節目賺人仔，酬勞遠比香港為高，外界都認為會好搵過香港好多。不過，曾被網民激讚有「港版水行俠」之稱，現年49歲的唐文龍 (Michael) 就大爆事實並非大家所想的那樣，其實香港演員在大陸工作都相當辛酸。而去年爆出的陰陽合問題以及新的稅制，都對內地演藝行業影響深遠，更令大批演員無工開。

Michael近年多喺大陸發展。(微博圖片)

Michael大吐苦水說：「目前我喺大陸方面嘅工作已經停晒，呢段時間都有好多人問價同度期，我要等到5月尾先開工。大陸今年嘅演藝行業可以話係死咗6成半至7成，係好難過既一年，大家最緊要撐住同頂住，香港人要團結啲。」他表示因為內地的新稅制之下，令到好多公司都執笠了，大規模縮至細規模，中小型的多數結業，製作成本大幅降低，基本上已很少公司會開劇和開戲，現在多數偏向網上的製作。Michael續說：「加上又要等中央政府宣布有咩唔可以拍，有咩唔可以播，好多限制，如果拍拍下先知原來唔播得，真係企咗喺度。所以大家咪就企晒喺度，唔敢拍嘢，結果咪無工開。」

Micheal操到自己好Fit，時刻保持最佳狀態。(微博圖片)

另外，還有內地有不同地方演員的比例限額制度，也減低了香港演員的演出機會。Michael說：「呢個限額一直都存在，近年內地演藝界百花齊放，發展蓬勃，佢哋做返自己內地市場已經好夠做，香港同台灣演員基本上都唔會威脅到內地演員，甚至不被當係咩一回事。不過香港演員通常都聽教聽話唔搞事，出名好使好用，平靚正，薪酬同大陸演員有好大距離。有好多唔等錢使嘅演員都唔憂拍，見薪酬比以前少咗就寧願唔拍。依家大家都好慬慎，但係我比較重視自己既前途同錢銀，唯有盡量喺合理情況下做得幾多得幾多。」他又透露稍後會開拍兩套香港電影，分別是與謝霆鋒與甄子丹合作的《怒火》，以及與吳鎮宇和任達華合作的電影。

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