【鐵探．劇透】惠英紅黃智賢權鬥升級　為一己私利放虎歸山？

程Sir（黃智賢飾）和Madam Man（惠英紅飾）不斷為權力鬥爭，兩人勾心鬥角的戲份非常精彩。（劇照）

TVB重頭劇《鐵探》還有不夠兩星期就大結局，劇中角色勾心鬥角，不擇手段，劇情越來越緊張。上回劇情講到程Sir（黃智賢飾）推斷賤Kan（許紹雄飾）就是警察內鬼，他與Madam Man（惠英紅飾）亦因為權力鬥生鬥死。另一邊廂，警方安排釋放Iris（蔣祖曼飾）和正龍（楊潮凱飾），快活谷（梁競徽飾）極力勸Iris與警方合作拘捕正龍，並在Iris身上裝了偷聽器……

快活谷（梁競徽飾）在Iris（蔣祖曼飾）身上裝了偷聽器，成功拘捕正龍。（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集講到，Iris將跟蹤器放在正龍身上，幫助警察找到藏毒之處，人贓並獲。程Sir和正龍達成合作協議，誓要將營長（吳廷燁飾）等人一網打盡！但Madam Man為了一己私利，不想讓程Sir立功，竟然計劃放走營長。當警方在交易地點部署，準備拘捕營長等人時，Bingo（姜皓文飾）突然收到恐嚇短訊，唯有提醒營長，並開車將他們帶離現場。

程Sir原本部署好捉拿營長（吳廷燁飾）等人，但Madam Man從中作梗，Bingo（姜皓文飾）唯有帶營長走。（劇照）

Bingo聽從Madam Man的指示，帶營長等人到指定地點。但就在此刻尚垶（袁偉豪飾）追至，營長騎上電單車逃走。尚垶怒斥Bingo放人，一番爭鬥之下，兩人一起滾下山坡……

營長意圖騎上電單車逃走，引起尚垶（袁偉豪飾）和Bingo一番爭鬥。（劇照）