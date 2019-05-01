【法政先鋒IV】黃心穎角色換人兼要重拍　總監梅小青：損失逾千萬

黃心穎與許志安被爆出的士車廂激吻事件轟動全城，全城怒罵呢對出軌男女，兩人要即時停工，復工無期，演藝事業凍過水。心穎早前已拍好了4套無綫新劇仍未播出街，包括《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》、《牛下女高音》和《法證先鋒IV》亦受到影響，原本接棒《鐵探》播出的《堅離地》已首當其衝被抽起了，有傳該劇的男主角張振朗為此嬲到震。而最新消息是備受TVB重視的年度重頭劇《法證IV》需要重拍，有可能會延期播出。

安心出軌事件牽連甚廣。(IG圖片)

據悉，TVB已落實決定重拍《法證IV》，將會剪走黃心穎的戲份，由另一藝人接替她的角色再補拍，但暫未知由誰去取代她。心穎在該劇入面飾演記者妹，屬第一女主角，受影響的部分達三分之一，劇組知悉要重拍後已即時聯絡受影響的藝人，要重新度期，大隊預計下月可以開工。今次重拍還包括台灣的七日外景，台前幕後要再埋位開工，台灣連香港共五十組戲，各項開支費用龐大，可說是勞民傷財，損失超過港幣一千萬元。重拍原因當然是因為心穎的形象插水，由於該劇已跟內地簽了合約將於11月在中、港兩地同步播映，在內地播劇需要獲得批文，而有關方面一直嚴打形象負面的藝人，所以如果演員涉及桃色醜聞，獲批的機會近乎零。

之前心穎同黃浩然一齊去台灣為該劇拍外景。(IG圖片)

《香港01》訪問了《法證IV》總監製梅小青，她親口承認該劇確會重拍。小青姐說：「我哋依家好努力咁執過劇本，又要重整演員，仲有好多嘢要準備，心穎係第一女主角，無可能唔要呢個角色，所以先要重拍，目前未知會由邊位演員補上。原本套劇安排咗11月4日播出，如果淨係香港都趕得切，但係要送審內地需要預早兩個月時間，可能未必趕得切。我好多謝公司今次咁支持我哋，畀咁多人力物力同金錢我哋去重拍，又好多謝一班演員一呼百應，啱啱出事時仲未決定要唔要重拍，佢哋已經WhatsApp同我講，話會支持我嘅一切決定，當知道要重拍之後就即刻度期配合，個個都毫無怨言，佢哋真係好好。就算施嬅 (李施嬅) 已經離咗巢，佢都好肯幫手再拍過。」

小青姐證實《法政IV》會重拍。(資料圖片)

問到小青姐入行多年可有試過如此大規模的重拍，她說：「咁一定會有試過重拍嘅，例如唔滿意又或者演員突然出咗咩狀況，重拍十幾場戲，即係二、三組戲左右，但係今次大約五十組戲咁大規模就從未試過。」那麼當她最初知道安心出軌事件時有甚麼反應？小青姐說：「我一聽到個消息時係呆一呆，當時我哋已經為套劇做咗幾日後期。其實我之前以為《法證IV》開拍唔到㗎喇，點知竟然開得成，好開心，咁辛苦拍好晒，去到做緊後期，套劇有好多特技CG，心諗有無可能重拍，因為牽涉太多喇，點知得到公司咁大力嘅支持畀我哋重拍，真係好多謝公司。我會向好嗰方面諗，可以將套劇拍得更加完美。」她又認同藝人應顧及自己的形象：「藝人企出嚟作為一個偶像，會被大家模仿，所以要保持一個良好嘅形象。」

小青姐話暫時未知由邊個藝人取代心穎。(IG圖片)

大家一齊睇下呢套劇嘅一啲拍攝花絮相：