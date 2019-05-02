C朗低調入手Bugatti全球最貴新跑車　設計靈感來自蝙蝠俠座駕

去年以年薪3000萬歐元轉投祖雲達斯的球星基斯坦奴朗拿度（C朗）一向都愛炫富，經常在社交平台大曬名錶同靚車，目前已擁有林寶堅尼、勞斯萊斯、法拉利和賓利等價值不菲的名車，更不時在9000呎豪宅內拍照，及出入乘坐私人飛機。昨日（2/5）就有外國傳媒報道，C朗秘密地花了1670萬歐元（車價連稅，約1.7億港幣），購買全球最貴的獨一無二的跑車來獎勵自己，非常誇張！

【多圖】C朗天價強勢加盟 祖雲達斯或成全球「最靚仔球會」

除了球技了得，C朗亦甚有生意頭腦，其個人品牌去年市值已經超過1億歐元。（C朗IG）

這部全世界最貴的名車出自法國超級跑車車廠Bugatti，以生產世界上最好及最快的跑車聞名於世。車輛的引擎全是由人手製造和調校，亦非常注重車輛的細節與平衡。獨一無二的新車「La Voiture Noire」（在法文中，即The Black Car的意思），是特別為了紀念品牌成立110年而特製，在3月舉行的日內瓦車展首次展出。除了獨一無二之外，究竟呢架車有幾勁？

它擁有8公升的W16引擎，具備1,500hp馬力，扭力亦去到1,600Nm，並設6條排氣管，最高時速達到每小時420公里，速度非常驚人！這款新車以Bugatti Chiron為藍本，最矜貴之處就是車身全新設計，更以全人手製作，主要物料用上碳纖物料，而最搶眼的部分就是車尾的設計。據廠方所解釋，今次的設計概念，是來自經典車款Type 57 SC Atlantic及蝙蝠俠的蝙蝠車。

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早前有消息傳出新車展出後有不少名人富豪都很感興趣，有傳買家是Volkswagen的前主席Ferdinand Piech，而Bugatti現時的母公司就是Volkswagen。根據西班牙體育報章《Marca》報道，確認「La Voiture Noire」最新車主就是C朗，不過新車目前仍在測試階段，約兩年後才正式出廠。換句話，C朗要等到2021年先有得揸。

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