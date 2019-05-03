【向西聞記】與趙永洪樓梯激戰　牛雜妹不抗拒一夜情：why not？

繼《反黑》之後、再有港產電視劇於Netflix上架，12集《向西聞記》前晚舉行首播禮後，呢日輪到由趙永洪及李美琪（牛雜妹）主演嘅新單元《食女性地嘉亨灣》宣傳。戲中趙永洪飾演一個時薪38 蚊嘅保安員，搭上豪放港女牛雜妹，仲去到後樓梯大戰連場。

《向西聞記》其中三個單元包括《咖喱雞》的張建聲和陳意嵐、《PTGF&PTBF》的陳安立和沙律 ( 張沛樂 )、《食女性地嘉亨灣》的趙永洪和李美琪 ( 牛雜妹 ) ，同導演吳兆麟齊齊開 facebook live 暢談拍攝點滴。

向來乖巧嘅牛雜妹首次扮演豪放女，可謂耳目一新：「好開心今次導演咁大膽搵我做一個豪放女，令人睇到㷫烚烚，後樓梯嗰場戲，我拍嘅時候好緊張，因為戲入面我要主動錫趙永洪，手部游走佢身體不同部位，好怕唔小心掂到佢，俾佢以為我想非禮佢，哈哈。但經過導演親身指導示範，加上對手嘅配合，場戲總算有驚無險順利完成。」提到一夜情速食文化，牛雜妹就話：「我唔特別贊成或者反對呢件事嘅發生，愛情上我係幾典型嘅水瓶座，非常憑感覺，如果感覺到而大家都係單身，why not？」

提到感情世界速食文化，牛雜妹就話自己感覺行先，如果大家都係單身亦唔介意一夜情。

戲中趙永洪拉牛雜妹去後樓梯激戰，佢話角色反映現今年代嘅「飲食文化」，但拍呢場激戰戲絕不好受：「拍嗰時又熱又侷，但演員有呢個好處，正常你唔會做嘅嘢，演戲就有機會俾你感受吓，其實都幾鬼驚，寧願上番床好過。」現今唔少男人靠把口呃女上床，趙永洪則覺得此風不可長：「真的假不了，假的真不了，大話始終係大話，有一日會穿，呃人唔好做呀。依家網絡資訊太氾濫，要自己分清楚邊啲係真同假，如果唔係都好大鑊。」

趙永洪笑言拍攝親熱戲看似好有艷福，但實際上有苦自己知。