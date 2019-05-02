【鐵探‧劇透】揭蔡思貝創傷後遺症真相　竟與姦殺案有關！

由惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智賢、蔡思貝以及許紹雄主演的TVB重頭劇《鐵探》轉眼進入結局篇，上回講到Madam Man（惠英紅飾）逼Bingo（姜皓文飾）放走營長（吳廷燁飾）後，營長竟用行刑方式將Madam Man次子Matt Sir（楊明飾）搶殺，為死去的兄弟報仇！雖然如此，Madam Man仍不放棄權鬥，並要求與Bingo串謀，更出計澆滅泳莎（鄧佩儀飾）對自己的不信任，繼續替自己工作。

楊明慘遭槍殺！（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集將會講到阿招（蔡思貝飾）與Matt Sir（楊明飾）陰陽相隔，她在垶Sir（袁偉豪飾）和快活谷（梁競徽飾）的陪伴下悼念Matt Sir，接受失去他的事實。而Madam Man繼續權鬥，並開始清算行動，先將程Sir（黃智賢飾）調出總區，再將垶Sir和手下派去調查塵封舊案件。而發覺自己仍愛着垶Sir的阿怡（王君馨飾）竟發現垶Sir穿着成人尿片回前線工作，相當心痛！

最後...蔡思貝亦未能夠與楊明在一起！（電視截圖）

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而Madam Man帶隊圍剿營長的窩藏點，可惜軍火已不翼而飛；另一邊廂，營長也在找這些軍火。而Bingo想到一些線索，暗中叫泳莎替他去找垶Sir。幾宗塵封的姦殺案，勾起阿招的創傷後遺症。在垶Sir的鼓勵下，阿招說出不堪回首的童年往事，原來她小時候曾遭綁架，更遭綁匪藏在木箱足足7天，其中一名綁匪在請她食泡麵時，更險將她強姦，幸好被他的大佬阻止，而她亦打算借此案，與自己的心魔決戰。

11歲時的蔡思貝險遭被姦！（電視截圖）