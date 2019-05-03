栢天男澳洲拍廣告誤吞烏蠅　為免NG扮冇事繼續拍

憑電影《L風暴》獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」的型男柏天男（Adam），早前飛往澳洲拍攝新手機廣告，Adam自小在澳洲東邊的新南威爾士州長大和升學，但原來從未踏足西澳，今次廣告在西澳首府珀斯取景，Adam難掩興奮，因為早已聽聞西澳風景和星空迷人，好像粉紅湖（Pink Lake）和世界之窗（Nature’s Window）等美景。

廣告主打西澳自然美景，5日拍攝行程非常緊湊，每天平均只有3小時睡眠時間，然後都是車程及拍攝，好像第一天抵達後要趕往卡爾巴里（Kalbarri）拍攝，Adam說：「其實當時已經超過24小時沒睡過過，由香港飛澳洲加上轉機要12小時，下飛機後隨即再坐7小車到酒店，但為趕及日落前完成拍攝，連工作人員都沒有機會梳洗就要再出發，我也只能完成簡單妝髮後隨隊再坐1小時車往Kalbarri的馬場拍攝第一個鏡頭，大概拍了2小時太陽下山了，才可以回酒店沖涼。雖然一直沒睡，但看到美景和拍攝畫面，還是很值得的！」周車勞頓事小，令Adam最難忘的是和當地盛產的烏蠅有親密接觸。

雖然Adam自細喺澳洲長大，但就未去過珀斯！

Adam早已聽聞珀斯有很多烏蠅，當中一站還沒下車，各工作人員已嚴陣以待，各人都將自己全身包得密不透風，Adam 說：「超級多烏蠅，好輕易我的背上已經聚集了數十隻，頓時覺得自己變成了一張烏蠅貼般，但我還要拍攝，沒可能遮掩，縱然看到烏繩不停在面前飛來飛去，還是要裝若無其事，甚至有次邊說邊有烏蠅飛入口！但因尚未停機只好扮作沒事。」

啲烏蠅多到你唔信呀！

另外，今次拍攝中Adam跟動物也有不少交流，其中以白袋鼠最為罕見，Adam更直指他從前生活在東澳洲也沒見過白袋鼠，今次更一次看到100多隻，很開心。他也有跟蛇、樹熊、貓頭鷹合影，更首次嘗試騎馬：「我喜歡騎馬，日後有機會我都想學習，以裝備好自己隨時應付不同角色需要。」

袋鼠是澳洲獨有的動物！