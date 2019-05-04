何艷娟榮升百億地產富豪新歡　一文睇清5大優勢

現年27歲的何艷娟（Katherine）日前在IG宣布與67歲澳博營運總裁吳志誠離婚，這段婚姻維持了短短8個月就告終，令不少網民大感驚訝。但昨日（2日）突然爆出Katherine早已另結新歡，對方是現年55歲，身家超過200億的寶聲集團董事長陳燿璋，比起身家30億的吳志誠多幾倍，Katherine越戀越富貴。不少網民對此議論紛紛，究竟Katherine有什麼魅力，可以吸引到一位又一位成熟多金的男士呢？

何艷娟（Katherine）日前宣布與吳志誠離婚，其後被爆出與身家超過200億的陳燿璋激吻，昨日（3日）她與前夫吳志誠發出聯合聲明，原來他們於去年早已分開，並沒有任何金錢的糾紛。（IG圖片）

港姐名銜

Katherine在2014年參加香港小姐競選獲得季軍，同屆的冠亞軍分別是邵珮詩和王卓淇。以往港姐嫁豪門是娛樂圈最常見的事，畢竟經過以「美貌與智慧並重」的標準選出來的佳麗，條件和質素都有保證。而且參選港姐後，曝光率增多，也有不少出席大型活動的機會，Katherine當初也是在當選後，出席一個晚宴時邂逅前夫吳志誠，拍拖三年後結婚。

Katherine是2014年香港小姐季軍，同屆的冠亞軍分別是邵珮詩和王卓淇。（網上圖片）

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口才了得

被大會5位星級評判選為最後三強佳麗之一的Katherine，在即興問答環節中被問到「又選校花又選港姐，一睇就知好想入娛樂圈，仲讀咩書？」事緣當時Katherine就讀香港大學法律系，被指因為選美荒廢學業，但她就表示：「我覺得女人應該係美貌與智慧並重，呢一個口號亦係香港小姐呢40幾年嚟嘅精粹，我覺得我唔係一個花瓶，剩係識得扮靚，我都好讀得書，我係個好叻嘅女仔。」回答大方得體，贏盡掌聲，更獲司儀曾志偉大讚口齒伶俐。

Katherine在問答環節中展現好口才，獲評判大讚。（影片截圖）

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目標明確有自信

雖然歷屆港姐以冠軍關注度最高，但其實拎季軍不一定遜色，反而會是優勢之一。因為在外界眼中，季軍似乎更貼地，更平易近人，不會給人高高在上的感覺。以樣貌來看，Katherine雖然不算出眾，但都有姿色，早在參選之初已經表明選港姐是自己的志願，讀法律希望訓練口才，2014年代表香港參加國際小姐時，就揚言要進入三甲，相當有自信。對於外界的質疑，她亦淡定面對，認為自己有實力有資本，奪得港姐季軍是毫無爭議的。

雖然外界對Katherine有不少質疑聲音，但她都淡定面對。（IG圖片）

Katherine畢業於香港大學法律系，雖然最後成績包尾，但始終是名校出身。（IG圖片）

高學歷

Katherine畢業於香港大學法律系，名校出身的她為個人履歷增色不少，想進軍Law界想必不難，不過當時傳出她因為要專心選港姐，搞到Final year成績好差，最終只能以三級榮譽成績畢業。據聞在香港如果要入法律大行工作，需要二等甲級榮譽或以上的畢業成績才可。但一心進軍娛樂圈的Katherine，頂着名校畢業的光環，在圈中自然都有優勢。

Katherine在參選港姐前已經參加過《FACE周刊》舉行的USTAR大專校花校草大選，晉身10強。（IG圖片）

人氣王

在北京出世的Katherine，媽媽是北京人，爸爸是香港人，她在兩個月大時來港生活，在英國讀中學，及後入讀香港大學法律系。2013年，當時讀緊Year 4的Katherine，參加了《FACE周刊》舉行的USTAR大專校花校草大選，成功晉身10強！當時的她已經相當有人氣，更有男同學大讚她有女神風範，有愛心又有學識，力讚Katherine完美，最後她更被選為「網上人氣UStar Girl」！

當時Katherine獲男同學大讚有女神風範，堪稱完美！（IG圖片）