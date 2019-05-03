【早霸王】男聽眾險斷送表白機會　森美：你仲衰過一夜情

今個星期嘅《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」終於「重現」暗戀故事，之不過，由於男聽眾阿葉嘅表達能力有啲差，完全講唔出「感動」位，差啲親手斷送一個大好表白機會。

一聽到男聽眾打算表白，森美本來好開心。

男聽眾阿葉話自己因為做兄弟嘅關係，所以認識了暗戀對象。「第一次見係婚禮前聚會，第二次見就係婚禮當日。」他表示第一次見面因為沒有太多交流，所以與對方零感覺，直到婚禮當日，對方做姊妹，「接觸多咗，覺得佢笑得好甜，同埋係我心儀類型， 好cute、性格好好。」婚禮翌日，二人為一對新人做跑腿，又再有接觸機會，阿葉發現同對方幾好傾之餘，大家嘅想法亦都好接近……之不過，無論森美點循循善誘，阿葉都講唔出同暗戀對象有幾夾同有幾好傾，成件事就有如森美所講：仲衰過one night stand。

點知男聽眾講唔出感動的故事，搞到森美差啲想收線。

聽到森美話唔可以打電話表白，阿葉都有少少緊張，幸好最終講出對方曾擔心自己捱夜，所以買涼茶探班。而阿葉得知對方鍾意食蛋，所以試過親手整阿華田燉蛋。「有次約佢食飯，我整完個燉蛋拎去佢屋企樓下接佢。」阿葉表示當時將燉蛋包裝成禮物，對方打開之後十分感動。

好在最後都成功表白。

電話接通後，森美小儀一句「阿B」，對方似乎既驚又喜，細問之下，原來「阿B」係獨有的稱呼，既然係咁，都唔需要多講啦，呢位叫阿Ling嘅女子，表示自己感情狀況處於「了解中」，又大讚對方係暖男，聽到森美笑指暗戀對象「講嘢唔叻，未必會氹到人開心」時，阿Ling即時護航，指對方係「行動組」，真係冧到出晒面。去到表白時段，阿葉明顯地十分緊張，但都講出了重點：「可能有時我真係唔識點表白、表達自己，但係我諗你都Feel到我對你係點，可能我未必會即時比到你好好環境，但接下來我會同你一齊努力，可唔可以做我女朋友？」答案係點都唔需要多講啦。