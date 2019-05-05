【法政先鋒IV】傳黃心穎角色由湯洛雯頂替　短髮花旦將成唯一對手

黃心穎因為早前與許志安被爆出的士車廂激吻，出軌事件令兩人形象插水，要即時停工，復工無期。心穎早前已拍好了4套仍未播出街的無綫新劇，包括《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》、《牛下女高音》和《法證先鋒IV》亦受到影響。備受TVB重視的年度重頭劇《法證IV》因而需要重拍，有可能會延期播出。日前該劇的總監梅小青 (小青姐) 接受《香港01》訪問時就透露：「我哋依家好努力咁執過劇本，又要重整演員，仲有好多嘢要準備，心穎係第一女主角，無可能唔要呢個角色，所以先要重拍，目前未知會由邊位演員補上。」

安心出軌事件影響深遠。(IG圖片)

雖然小青姐表示仍未決定由邊位女演員取代心穎的角色，不過就有消息傳出好大機會會是由湯洛雯又或是蔡思貝頂替演出心穎一角。《法證IV》是TVB今年的重頭劇，也是大製作，單是刪走心穎再重拍她這Part的戲份，就要耗資逾千萬港元。TVB不惜動用如此龐大的人力物力都要重拍，就知道有多麼高度重視該劇。而TVB為了鋪路準備該劇播映，早前已開始於深夜重播《法政先鋒》系列，好讓觀眾重溫一下，當是熱下身，以迎接最新一輯的播出。所以，能夠演出該劇對TVB的藝人來說，是一個好難得的機會，心穎呢個角色一定會被一眾小花爭崩頭。

心穎喺《法政IV》入面同黃浩然係一對。(IG圖片)

有傳湯洛雯同蔡思貝的形象和氣質，都好適合飾演心穎所演的記者妹角色，雖然有眾多競爭對手，但據悉兩人最大機會獲選中，而兩人私底下是好朋友，今次可說是姊妹之爭。《香港01》就有關這個選角傳聞訪問了小青姐，她說：「唔係真嘅，仲未選定由邊個去演出，依家我哋仲重組緊演員同劇本，有好多其他嘢度緊，咁我下星期就會開始接見一啲演員。好開心外界大家嘅反應都好熱烈，又好熱心咁提供咗一啲演員推薦畀我參考，其實我都有幾個心水嘅，同大家講嗰啲都好接近，至於係邊個就唔講得喇，應該下星期就會決定。今次我要好慎重去揀，有重拍嘅機會，希望可以比之前做得更加好，總之我知道咗係邊個一定會講嘅。」

小青姐話下星期開始接見一啲女藝人。(資料圖片)

以下就係《法政先鋒IV》拍攝花絮相，仲有蔡思貝同湯洛雯喺IG嘅靚相：