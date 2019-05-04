【男人EEETV】「腦」力獲廣告商睇中　YouTuber李萬璣係商台舊將

YouTube已經成為不少香港人的生活一部份，而最近有一個Channel非常值得大家留意，更儲落不少粉絲，它便是由李萬璣、Smith和比利主理的「男人EEETV」。

比利、李萬璣和Smith主理的YouTube頻道「男人EEETV」愈來愈受歡迎，最近更得到廣告商垂青。（Instagram）

「男人EEETV」拍攝的節目一直頗具質素，不但充滿笑點，更有教育意義，當中不得不提的是《第3堂！飲醉酒去朗誦比賽！》。三位主理人在片段中便挑戰5分鐘飲完12罐啤酒後參加公開朗誦比賽的「壯舉」，其中李萬璣更在眾人面前朗誦陳柏宇主唱、陳詠謙填詞的《別來無恙》，向大家說明飲醉酒並非做錯事的藉口。

最新的一集《特別補課！愛因斯坦問米DEAD Talk！》中，「男人EEETV」繼續挑戰想像力的極限，到靈媒問米請已故科學家愛因斯坦講幾句，當中有不少對話令人忍俊不禁。

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到底這些天馬行空的想法是如何構思出來？主理人之一的李萬璣接受《香港01》訪問時便指自己與兩位拍檔都為此絞盡腦汁：「其實都真係好難諗，我哋每次都會諗到底有冇人做過，要逼自己諗大家諗唔到嘅嘢。以『醉酒朗誦』為例，咁我哋會首先諗個訊息出嚟，就係飲醉酒都唔可以做錯嘢，然後我哋就諗個最嚴肅、最唔可以做錯嘢嘅場合出嚟挑戰，本身我哋有諗過去靈堂或者畢業禮演講，但一個去咗就欠尊重，一個就冇人請我哋，咁啱又真係有人搞公開朗讀比賽，我哋就走去拍片。」

李萬璣又指現在都有出現樽頸狀況：「其實我覺得『地鐵』同『蘭桂坊』嗰集好似，都係去一個地方做一個角色，我覺得我哋可以做得再創新啲，當然而家都仲係摸索階段。」

李萬璣和Smith為「二人三足球」試衫的情景。（Instagram）

談到當初轉做YouTuber的原因，本身在商台擔任PA的李萬璣便透露：「本身我同兩位拍檔係大學同學，讀書時都有拍片，後來自各去唔同公司度做，點知之後大家又不約而同離開工作崗位，我哋就喺度諗，一係就搵新工繼續學嘢，一係就跳出嚟學以致用。」他們都認為25歲左右的男生，既稱不上「男人」，又已經脫離「男仔」，身份好尷尬，所以想透過拍片公開自己的學習過程，希望可以為與自己差不多的觀眾帶來方向。

談到「男人EEETV」開始得到廣告商垂青，全職拍片的李萬璣坦言這是一大鼓舞：「如果個條片有廣告商參與，就好似多咗個人參與個Project咁，好難話冇影響條片，但個影響唔大，我哋最希望係觀眾睇完都會覺得正。」至於他最鍾意哪條作品？他坦言是點擊率偏低的《第2堂！唔用手踩單車過後巷！》，因為拍攝過程令他學識堅持：「拍到天黑都拍唔完嗰時，我哋仲堅持冇放棄，嗰一下我真係對自己做緊嘅嘢有體會。」