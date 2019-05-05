為遮手術疤痕設計高腰泳衣　Selena Gomez：想女性感到自信同美麗

美國女歌手Selena Gomez一向人氣爆燈，雖然最近被C朗及Ariana Grande追過了Instagram followers的人數，但仍然穩坐第三位，可知道她的影響力有多大，而日前Selena就在Instagram上載了身穿紅色泳衣的照片，隨即引來1千1百多萬個Like。

點擊下圖看Selena的最新泳裝照：

才華洋溢的Selena除了當演員和歌手，同樣都是填詞人，最近更與前助手兼好友Theresa Marie Mingus合作，為好友的泳裝品牌設計了5款全新泳衣，希望能為好友的品牌宣傳造勢。今次她設計的泳衣的顏色都比較鮮艷，亦特別以高腰及連身款式為主，而價錢亦非常親民。

據品牌的網站透露，今次Selena設計款式的背後真正原因來自患上紅斑狼瘡症多年，2017年獲好友Francia Raisa大方捐腎才得以續命。不過手術後，Selena的腹部位置留下了疤痕，所以經常都會挑選高腰及連身款式的泳衣：「這樣穿我會感到比較自在，而設計背後的訊息就是希望讓女性感到美麗和自信。」另外，品牌創立人Theresa亦指泳衣會以不同尺碼出售，希望能夠讓所有身形的女性都能享受穿上性感泳衣的感覺。