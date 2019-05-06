【Our Planet】50個國家取景超越電影　每個畫面都靚過Wallpaper

全球暖化持續惡化，因為人類活動釋放的溫室氣體影響，兩極暖化的程度極高，海冰也有融化的迹象，令野外北極熊數目不斷下降。其實除了北極熊，還有不同種類的動物同受影響。而最近Netflix就推出了共8集的原創紀錄片《Our Planet》（中譯：我們的天與地），帶領觀眾探索地球現存豐富的自然奇觀，標誌性物種和野生動物景觀，透過捕捉這些罕有的珍貴片段，揭示了嚴重威脅其生存的關鍵問題，並由BBC著名紀錄片主持David Attenborough為旁白。

極地對大部份人來說遙不可及，人類所做的一切，除了無形地改變了這些冰封國度的生態，同時亦對整個地球造成很大的負面影響。位於地球南端的南極，是地球最寒冷的地方，經過三千萬年的結冰，南極中心冰層覆蓋的厚度超過四公里，整個山脈都被埋在冰雪之下， 而海冰面積有1900萬平方公里。不過當春天來臨，南極大陸沿岸重現生機。在紀錄片中，大家能夠看到過往動物生態紀錄片從未曝光的罕有片段，包括巴布亞企鵝（Gentoo Penguin）湧上岸繁殖及聯群結隊覓食的畫面 、4條座頭鯨合力捕食磷蝦、數百隻海象為沒有棲息地而跳崖「自殺」等震撼畫面。

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海冰看起上來很平靜，但冰海下面卻有另一個世界。去到夏天，北極群島的冰塊邊緣每年都會融，四海為家的動物都會來到這裏，包括獨角獸傳說的起源──一角鯨（Narwhale）。雄性的一角鯨長有長而呈螺旋狀的長牙，在中世紀前，商人跟鍊金術士將一角鯨視為神祕的生物，其長牙被當作「獨角獸的角」，價值非凡。

一般成年的一角鯨尖牙大概3公尺長，其實只是一顆過長的犬齒， 不過這顆牙的功用跟一角鯨一樣，都是一個謎。每年夏天一角鯨，都會來到北極，耐心地在冰塊邊緣等候冰塊出現大裂縫，而冰塊出現的小水道，寬度足夠牠們通過，讓牠們通往有遮蔽的淺水海灣的通道，免遭獵食者捕獵。這麼多年來，人類對一角鯨的認識不深，亦極少在海底被拍攝到，原因是牠們非常膽小，稍有動靜便會游走。

點擊下圖看一角鯨的罕有畫面：

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不過要拍攝到這珍貴的片段絕對是一個大挑戰，在幕後花絮片段中，攝製隊到達北極後，在確保安全及不影響生態的情況下，於一片冰海上紮營，因為拍攝時間需要長達數個月。製作人Sophie Lanfear表示，在變化萬千的極地拍攝相當危險：「如果這塊冰海裂開的話，裂痕會橫跨10公里，而距離攝製隊營地20至30公里外已經出現了裂痕，整塊海冰有機會在我們不知情底下，而飄了出海。」攝影師Doug Anderson指裂痕已經導致冰海開始移動，但當攝製隊準備離開的時候，一角鯨剛好到達了冰海的大裂口，製造了完美的拍攝機會。最後，攝製隊決定留下來，而攝影師立即帶着器材潛落冰水拍攝這些幾十年難得一遇的珍貴片段。

即睇幕後拍攝花絮照片：

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《Our Planet》的製作非常認真，拍攝時間歷時4年有多，更遠赴50個國家捕捉罕有片段。英語旁白David Attenborough早前接受外國傳媒訪問時透露，團隊製作這個節目的主要目的是希望能夠娛樂大家之餘，同時提醒所有人全球暖化的情況非常嚴峻：「這是我們以最高要求拍攝的主要原因，為的就是讓大家看到地球上有這麼美麗的生態，如果人類不停勸告，繼續破壞生態的話，造成的影響往往不能夠想像，而未來20年就是關鍵。」另外，紀錄片提供了10種語言供觀眾選擇，西班牙語及拉丁語就分別邀請到演員Penélope Cruz及Salma Hayek擔任旁白。