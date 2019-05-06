黎瑞恩11歲曾向警方舉報縱火案　奪好市民獎訪問片終極曝光

在娛樂圈中出名見義勇為的黎瑞恩（小恩子），早前被少年警訊爆相爆片，在1984年當年只得11歲的小恩子英勇地向警方舉報一宗街童潛入幼稚園縱火案，警方能夠及時通知消防員救火，避過一場火災慘劇並成功協助警方破案。翌年1985年小恩子獲警方頒贈「模範市民獎」（現稱好市民獎），成為當屆屯門區年紀最細的得獎者，獲獎時12歲的小恩子紮住兩條孖辮穿上制服接受訪問，而這條從未曝光之片段早前在警方舉行的好市獎頒獎典禮中首度出土，即時掀起哄動。

少年警訊於前日（5月4日）灣仔警察總部舉行盛大「少年警訊周年大會2018」，小恩子應邀出席並獲頒發委任狀，擔任為「少年警訊大使」，警務處處長盧偉聰先生、保安局常任秘書長黎陳芷娟女士做主禮嘉賓，少年警訊中央諮詢委員會、各區名譽會長、警民關係組與及各區少訊會員代表，超過四百位嘉賓一齊慶祝。而當播出小恩子12歲時正氣澟然講出事發過足本訪問片段時，全場起哄及拍掌，場面十分熱鬧，而同場獲委任為「少年警訊大使」還有：愛回家的「朱凌凌」吳偉豪、「金城安」周嘉洛、劍神張小倫。

估唔到小恩子當年人仔細細已經膽識過人！

小恩子在當年訪問片段講述自己於1984年7月在屯門大興邨打羽毛球期間：「我見到有三名小朋友爬入幼稚園裡面，隔咗10分鐘後爬番出嚟，之後有一名小朋友話畀我知幼稚園火燭，我即刻跑過去見到有大量濃煙冒出，我立刻話畀街上的警察聽，後來消防車嚟到，好快就將火救熄，因為我認得呢三名小朋友，所以協助警方調查並將佢地拘捕。」

厲害！！

重看足本片段，小恩子笑笑口說：「當年我都參加過少年警訊，編號340661，所以對撲滅罪行特別有使命感，嗰時我志願係做警察，其實當時我都有少少驚，唔敢舉報佢哋，因為嗰啲人住喺我隔籬條巷，但啲警察上嚟盤問我，我就使命感上身，乜都講晒出嚟，我仲記得嗰啲阿Sir、Madam成日叫我嚟警署食飯，佢哋好鍾意我，所以我都食咗好多餐『皇家飯』。」

小恩子在當年訪問片段講述案件經過！

點撃下圖當年有幾威水！

+ 5 + 4 + 3

小恩子因為獲頒模範市民獎，獲得警方送贈700元獎金，小恩子表示媽咪把獎金買了一張新梳化，全家人一齊分享榮譽，她並說：「其實見義勇係每位市民責任，希望人人都係好市民。」