余思霆同朱敏瀚戀情浮面　曾互相背住另一半偷食

現年25歲的2017年中華小姐冠軍余思霆，被踢爆與同樣是無綫藝人，現年26歲的朱敏瀚 (Brian) 原來正在秘密拍拖，兩人更已經是同居關係。思霆與Brian日前就被目睹孖住現身日本東京，兩人一同乘坐機場巴士抵達成田機場，乘夜機返港，明顯是拍拖甜蜜外遊。同行還有Brian的媽媽，能夠三人行齊齊去旅遊，看來感情非常之好。雖然有Brian媽媽在旁，但仍無阻思霆和Brian談情，期間兩人還一罐汽水兩份飲，顯然是情侶關係。最後他們齊齊乘Van車返回Brian位於沙田的寓所，並一起拿行李上樓，似乎思霆和Brian已是同居關係。

有傳朱敏瀚 (左二) 同余思霆 (左三) 係拍《好日子》而撻着。(ig圖片)

其實思霆自從去年6月與組合天堂鳥成員Tyrese分手，結束三年情之後，即傳出原來她當時捲入了五角戀關係，當中還牽涉到林欣彤 (Mag)，有傳是Mag的介入導致思霆同Tyrese分手，但Mag和思霆都否認了。而同時間又有傳思霆背住Tyrese暗撻Brian，甚至有指Brian是介入她和Tyrese之間的第三者，思霆才是偷食的一方，Tyrese慘被「派帽」。有消息指去年3月Tyrese揭發了思霆與Brian出埠到台灣偷食後，一怒下決定同思霆分手。而去年底Tyrese亦坦承Brian就是他與思霆的第三者，但就表示兩人已分手半年，他不想再提和再追究。

余思霆與前男友Tyrese（左一）。（網上圖片）

思霆去年初與Brian因合作拍攝劇集《好日子》而撻著，當時Brian有一位已拍拖多年的圈外女友，思霆就與Tyrese拍緊拖，有傳兩人當時各自背住另一半偷食。不過當時思霆被問到與Brian的緋聞，她就否認了。直至去年底，思霆和Brian再度傳出戀情兼被指已同居，兩人均異口同聲否認。思霆還表示不明為何會這樣傳，她說：「情人節無一齊，同居更加冇可能。」沒想到去年偷食的對象，今年已經變成正印拍拖蜜遊，更展開了同居的生活。

朱敏瀚 (前排左二) 同思霆 (前排左四) 被踢爆同居情侶關係。(ig圖片)

以下就係Brian同思霆喺ig嘅靚相：