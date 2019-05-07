Troye Sivan首度襲港開騷　粉絲高舉彩虹旗力撐

澳洲人氣男歌手Troye Sivan昨晚（6日）首度襲港，假亞洲博覽館舉行《The Bloom Tour》巡迴演唱會，大批歌迷提早到場排隊霸位，當中不乏來自內地、台灣及韓國的粉絲，他們更自備彩虹旗支持偶像，令出櫃多年的Troye Sivan大受感動。

Troye Sivan個唱8000張門票於發售當日已售罄，證明其魅力非凡。（Live Nation提供）

Troye Sivan準時8點出場，以節奏明快的《Seventeen》為個唱揭開序幕，之後接連唱出去年推出的專輯主打歌《Bloom》及《Plum》。開場後，Troye Sivan講到很久以前便想來香港，大讚從未遇過像今次香港個唱般的場面，覺得很瘋狂。他看到現場有不少粉絲自備彩虹旗，令他大為感動，早於2013年便出櫃的他，現在對身為同性戀者，感到自由及解放，不再害怕並為自己驕傲。

Troye Sivan獲粉絲贈送彩虹旗，令他大為感動。

之後Troye Sivan唱出《Heaven》、《Fools》及《Wild》等人氣作品，下半場更換上黑色透視裝騷肌肉，又大跳妖冶舞步，令台下歌迷為之瘋狂。期間有粉絲送上自製的巨型彩虹旗，令Troye Sivan為之感動，不單據為己有並揚言要掛在房間的天花板上。

Troye Sivan邊唱邊扭動蛇腰，冧暈Fans。（Live Nation提供）

之後Troye Sivan拿出手機與全場觀眾玩自拍，又叫歌迷配合他扮嘢嗌Encore，互動甚多。個唱最後以大熱作品《Youth》及《My My My!》為個半小時的演出完美作結。Troye Sivan許下諾言會再次來港演出，希望能夠再次看見台下每一張面孔。

更多演唱會精彩照片（Live Nation提供）

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現年24歲的Troye Sivan，出道前曾演出過幾部電影，包括《變種特攻：狼人外傳》（X-Men Origins: Wolverine），飾演年輕被狼人。後來成為著名YouTuber，吸納了大批粉絲，到正式簽約唱片公司入行時，已擁有極高人氣。