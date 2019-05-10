向《權力遊戲》致敬？Nick Jonas化身Littlefinger　連珊莎都大讚

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一年一度的時尚界奧斯卡Met Gala日前完美落幕，當天於《權力遊戲》（Game of thrones）扮演「珊莎」（Sansa Stark）的Sophie Turner與Joe Jonas這對新婚夫妻，以及叔仔Nick Jonas與妻子Priyanka Chopra雙雙盛裝出席，成為當天最受矚目的焦點之一。

左：Joe Jonas、Sophie Turner／右：Priyanka Chopra、Nick Jonas（Gettyimages／視覺中國）

Nick Jonas將今年的Met Gala造型自比為《權力遊戲》「Littlefinger」，在IG上傳一張自己與他的比對照片，並開玩笑地寫下：「珊莎…我們必須保護山谷」，還標註「#littlefinger」。

Nick Jonas將今年的Met Gala造型自比為《權力遊戲》「Littlefinger」。（IG截圖）

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或許是真的太像，還是為了配合叔仔，Sophie Turner幽默回覆：「不要再操弄我了…我以為你上一季已經死了。」

Sophie Turner幽默回應Nick Jonas的發文。（IG截圖）

Sophie Turner本月初已與未婚夫在美國賭城正式結為夫妻，接下來將在法國舉辦一場更盛大的婚禮。除了上述叔仔造型像《權力遊戲》「Littlefinger」的小插曲，Met Gala活動上，Sophie Turner與《權力遊戲》飾演已故大哥「少狼主」Robb Stark的男星Richard Madden再度聚首，兩人隨即來個大大的擁抱，這畫面看起來非常動人。

於《權力遊戲》中扮演兄妹的二人一見面即刻熱情擁抱。（Twitter截圖）

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Sophie Turner主演的《權力遊戲》最終季第8季正在HBO熱播中，主演超級英雄電影《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）將於6月6日上映。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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