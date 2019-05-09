【流行經典50年】薛家燕不停講「唱得好好」　真正原因好窩心

《流行經典50年》的主持人轉換過幾個，又試過有不同的客串主持加入，但唯一一個做足這麼多集主持的藝人原來只有薛家燕。有資深經驗的家燕姐能夠在節目站穩陣腳，當然有原因，出名是「開心果」的她，在節目為大家帶來歡樂的氣氛。不過有眼利的觀眾都發現有一個現象，究竟是什麼？

《流行經典50年》節目長做長有。（電視截圖）

觀察所得，家燕姐每一集都有些常見對白。通常在表演嘉賓唱完後，鏡頭轉移回到主持人身上，家燕姐都會講一句︰「唱得好好啊！」，有時又會站在觀眾席前，再問身後的觀眾一句︰「係咪唱得好好聽？」，或者「大家話係咪啊？」。有網民甚至觀察到有嘉賓未能得到家燕姐的讚賞，是否等於唱得不夠好？當然不是啦。《香港01》記者訪問家燕姐，原來她常常重覆一樣的對白是大有原因，是想鼓勵一眾歌手和嘉賓，特別是「我不是歌手」環節的表演者，她解釋︰「第一，我真係感覺佢唱得好，咁我去欣賞。第二，亦都有一啲『我不是歌手』（嘅表演者），我話佢唱得好，我係想back up支持佢，因為大家知喺現場錄影嘅時候，佢哋唔係歌手，好緊張，臨到出台有啲都話手震，有啲就話標晒冷汗，我同佢講『唔怕，你唱到嘅，你OK嘅』，所以當佢哋唱完之後，我都會特別問現場觀眾『係咪唱得好好啊？』，畀一個支持佢哋，鼓勵佢哋。」原來家燕姐是用心良苦，出於好意地想支持一下其他藝人或者後輩，非常sweet！其實聽到有人讚賞，真的會有信心一點呢！

家燕姐好喜歡問現場觀眾的意見。（電視截圖）

原來家燕姐是想提攜一下非歌手出身的藝人，她又補充︰「有時都會問到小田（拍檔黎小田），畀啲建議佢哋，我都會叫佢哋加油，再上嚟我哋節目，我都係想畀啲正能量佢哋。所以可能觀眾會話我話佢唱我好，係咪去到個水準呢？呢個係另一回事。」（你自己係咪鍾意問觀眾反應？）「係啊，佢哋都想融洽一齊，因為好多時表演者唱嘅時候，觀眾係有人嗌㗎，不過就take唔到佢哋嘅shot，所以我一去到觀眾嗰度，我一定會問『係咪唱得好好啊？』，等佢哋話支持，嚟參與嘅歌手就冇咁驚。」原來除了想鼓勵嘉賓，家燕姐又話可能因為他們的一句讚賞，而令更多人留意到有心唱歌的藝人，可能會為他們帶來更多機會，和上節目可能就會為他們帶來出唱片的機會，就好似康華一樣，在節目中唱一首《你怎麼捨得我難過》令人眼前一亮，後來更有出碟。這個也是家燕姐想透過節目做到的，果然非常有心。

家燕姐一出現，成日都帶歡樂畀大家。（電視截圖）

又有聲音話家燕姐的主持有時非常興奮，略嫌誇張，不過她就解釋，想free一點，有時都會自己加一點新對白或「爛gag」，或者想考考歌手的反應，又或者對歌手本身的認識比寫稿的工作人員更深，所以會出現「爆肚」對白。家燕姐又話有時自己講完的「爛gag」或者互動，都會笑到流眼淚，「笑到跪低」，再錄過又笑，所以都有好多觀眾鍾意看他們的錄影。家燕姐出名歡樂開心，都是想大家笑一笑，開心點啫！

家燕姐用心良苦，希望鼓勵有心唱歌的藝人。（電視截圖）

節目其實採取現場錄影的方式先錄後播，所以容許有「NG」的機會，不過歌手們都是現場演繹，沒有「咪咀」。家燕姐爆其實好多不是歌手出身又或者曾經是歌手但久未露面的嘉賓，因為對自己的要求太高，就算小田已經覺得好好，好滿意，但他們都會想再錄過，因為想做到最好。（近期有邊個嘉賓你係好深刻佢哋好想做到最好？）「向海嵐啦，同埋袁彩雲，佢喺加拿大返嚟，佢係唱得好嘅，但佢錄完一次再錄一次，佢係對自己唔滿意，雖然佢依家唔係靠呢樣嘢（演藝）去生活，有家庭有仔女，但佢想有最好嘅一面畀大家睇。」果然大家都認真做好一個節目，才會得到大家的留意呢。

點擊下圖睇睇家燕姐點名讚賞的藝人同埋更多《流行經典50年》的圖片︰