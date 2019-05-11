【專訪】程可為出入富豪飯堂「福臨門」：好普通之嘛！

所謂鼻頭尖小而無肉，飲水都中劇毒；又所謂顴骨高挺又凸露，老婆就猝死黃泉路。 《流氓皇帝》春媽

「程大姑」，是無綫資深演員程可為（Rainbow姐）的暱稱，近20年在無數TVB劇集中飾演例如媽媽、大嬸、三姑六婆、師奶等的角色，又稱「御用阿媽」。其實現時68歲、出道47年的可為姐在演藝事業起步之時，是無綫力捧之一的花旦。Rainbow姐於1972年參加第一期TVB藝員訓練班，與甘國亮、許詔雄、蘇杏璇等為同期同學。1975年，Rainbow姐更與趙雅芝、楊詩蒂、莊文清以及高妙思合作拍攝劇集《乘風破浪》而備受關注。

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連廣告都係做阿媽！

觀眾早前除了可以在無綫劇《福爾摩師奶》看見Rainbow姐的演出外，在「微辣」亦可以發現其足跡。Rainbow姐獲「譚仔」邀請，與微辣合作拍攝了一段劇情短片，皆Rachel劉蘊晴飾演母女，同時亦在「譚仔」任職侍應。為了演活「譚仔阿姐」的神髓，Rainbow姐更在開拍之前學習「譚仔話」，其後又以「譚仔話」與Rachel合唱、rap了一曲：「rap歌我都係第一次，算係好彩嘅係我自己本身喜歡唱歌，下意識都跟到啲韻律。」

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Rainbow姐話拍攝當日有好多「師父」教佢講譚仔話。（梁碧玲攝）

演足20年媽媽

近20多年，Rainbow姐主演媽媽、大嬸的角色，她說：「公司覺得我似先安排咁嘅角色畀我做啫！（所以而家演阿媽係易如反掌？）又唔可以咁講嘅！有啲媽媽都要勢利啲，唔可以話求其啽完就算數，始終都要放啲感情，上文下理，要貼合返個劇情，唔可以咁羞家，話晒都係無綫訓練班第一期！叫就叫做大師姐！」其實Rainbow姐無論是演慈祥的人母、狠毒的皇后、諸事八掛的大嬸均能駕馭，不過現實中認真的她，收起笑容，樣子卻非常嚴肅，她說：「係呀，我稍為眼神一望，佢地（同事們）都怕怕哋我，因為係一種好嚴厲嘅眼神。」

唔笑嘅Rainbow姐個樣真係幾惡。（梁碧玲攝）

做一世阿媽都唔會厭

曾經聽過很多演員說過，大部分都希望自己所演出的角色能夠多元化，盡可能不會重複，然而，演過無數次媽媽的Rainbow姐卻從不厭倦：「點解會厭啫？角色係唔同嘅媽媽，有唔同嘅個性，唔同嘅環境。如果你做一個媽媽嘅角色都話厭，咁你點喺呢個電視圈企四十幾年呀？都走咗好耐啦！」能稱得上為「御用」，換個角度是一個實力的肯定，然而Rainbow姐卻不以為意：「我覺得我唔係一個好成功嘅演員嚟，我唔係咁叻，不過係叫做好彩過到骨。我內心都話我聽，唔好諗要攞咩獎，我覺得好失禮，你畀咗我，我都覺得醜，我唔係要呢啲嘢，至於能力係咪真係咁好呢？就見人見智啦。」

雖然Rainbow姐自認演技麻麻，不過觀眾都好鍾意佢，專訪當日有後多人找她合照！（梁碧玲攝）

Rainbow姐：「我至憎結婚！」

雖然Rainbow姐做足20年阿媽，但現實中她卻從未成家，沒有結婚、並無兒女。提到這個話題，Rainbow姐即突然表現激動：「我至憎結婚！你唔好同我講結婚，我而家咁老都唔想講結婚喇！我唔鍾意嘅，我唔覺得係一種幸福。你未必揀到一個啱嘅人，大家嘅意想一樣，又要大家對住對方而唔厭，人嚟㗎嘛，生活過得太平淡佢哋就會想搵刺激喇！（男人？）我又唔敢咁講，我唔批評人哋，總言之唔好搞咁多，簡單啲，而家咪幾開心？」

Rainbow姐笑言自己將母愛放在愛犬身上：「真係好似多咗個小朋友咁！驚佢凍又畀佢著件冷背心，熱喇又幫佢開冷氣你話我係咪好似養緊個人仔咁呢？我又會喺度諗，係咪我前生欠你好多呢？人我都未肯服侍，但就猛咁服侍你！」（梁碧玲攝）

移民後轉行做地產

1983年，當年33歲Rainbow姐芳華正茂，但她卻突然移民加拿大：「我記得我細個嘅時候，阿媽三日唔埋兩日就寄生油又或者其它嘢，寄衫呀，講唔出嘅嘢都寄返內地畀舅父㗎喇！我都冇概念究竟係咩嚟，應該就係冇先叫我哋寄，如果第時1997收返香港又會好似內地咁，我哋喺呢度食慣嘆慣，咁咪好大煲？」Rainbow姐並不戀棧名利，作為家中大家姐的她，為了弟妹前途和學業，毅然放棄演員事業，息影移居加拿大：「我轉咗做地產經紀囉！（做地產經紀……）開心，好開心！因為嗰時啲人個個都係慕名而嚟，個個都知道「程可為」三個字，知道我係TVB藝員，又叫程可為，啲人去到嗰邊人生路不熟，睇報紙睇到我個名就嚟搵我買屋，咁我咪有生意囉！」

事隔三十多年再回顧當時的移民決定，Rainbow姐並不後悔：「我覺得帶咗屋企人去，啲細佬又讀到書，緊要過我喺TVB做到藝員嗰啲所謂嘅風茫、風光。咁我又唔係死咗，我可以再做㗎嘛！」（梁碧玲攝）

否認係富婆？程可為：「福臨門」好普通之嘛！

外界一直有傳，程可為是富婆一名，與當年人稱「Benz雄」的許紹雄齊名，但她不是駕名車回電視城工作，而是經常出入「富豪飯堂」之稱的「福臨門」：「其實好普通之嘛，你唔使餐餐食嗰啲魚翅呀鮑魚嗰啲㗎嘛？食小菜都得㗎嘛！（真係當飯堂？）飯堂又唔係，一個禮拜一次左右啦，富翁就日日食，不過我唔係！其實我係一個好鍾意享受嘅人，就算我賺咗$1,000，我都可以大膽食$700。」Rainbow姐平時不用工作，最喜歡找個環境舒適的地方嘆杯咖啡，享受平淡人生：「唔係咁你想點呀，跳高、跌低又再跳高咁呀？唔好玩啦，平淡啲嘅人生係享受嚟㗎，唔好咁癲啦！」

Rainbow姐寄語：「『生、老、病、死』係必經嘅，只係希望病唔好咁多，死就易過啲，容易啲，咁我就已經覺得好感恩。」（梁碧玲攝）

專訪當日Rainbow姐還分享了很多人生態度：