關宛珊腳趾骨斷裂坐關愛座被單打：唔好用外表去判斷一啲嘢

關宛珊笑言經過今次事件才知道「批鬥座」一語，並表示關愛座對她來說就是「有傷在身咪座囉」。（關宛珊fb圖片）

近年因「關愛座」而引起嘅爭議屢見不少，《東張西望》主持人林溥來（Patrick Sir）太太關宛珊（Kimmy），日前就喺Facebook發文表示早前因家居意外而搞到腳趾骨斷裂，惟某日搭地鐵時，本身選坐關愛座嘅佢，不停被長者單打。

關愛座漸漸變成了「批鬥座」。（資料圖片）

「內容大概是說我年輕的又霸佔關愛座亦不讓座給長者等…也對讓座給她的長者說了幾次“不好意思要你讓座位給我…你叫我身旁的女生讓座給你啦!” (也就是說我呀) 過了5個站後她終於忍不住發聲…叫我讓座比老人家啦要人地企~ 我也沉著氣跟她說: 我不是無原無故的坐到關愛座…我雖不是長者但我是傷者是有需要的人…我腳趾斷骨了…再弄傷就要動手術了」

唔少網民都對關愛座有不同的睇法

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關宛珊雖然善意作出解釋，但該名長者就零回應，為此關宛珊都甚感無奈，並指「不應該在不清楚情況下只憑外表去妄下定論」，貼文一出，唔少網民都似乎非常有同感，紛紛留言表態支持關宛珊：「關愛座係讓比有需要嘅人」、「好多老人家成日恃老賣老」，並認為關宛珊唔值得為呢啲嘢而感到勞氣。而關宛珊對於網友嘅意見亦有作出回應，並指「無論坐什麼位子都會被批判囉」，又笑指「我認為直接改名做長者座會比較好」、「唔斷唔知世界變」。最後她亦提到傷患已經差不多好番，仲叫大家唔使擔心。

問到點解會腳趾骨斷裂，關宛珊表示十分低能。「喺屋企想行去書櫃影相，點知踢到櫈腳，張櫈係鐵做。當下其實好痛但又無特別去處理，十日之後先去醫院，一照就發現腳趾骨斷裂。」(關宛珊fb圖片)

關宛珊接受《香港01》訪問時，表示發文純粹係因為喺受修期間遇到不少好事與壞事，故想在fb分享個人感受，沒有想過會引起咁多人關注以及討論，今次除了學到嘢之外亦自覺做得唔好。「其實咁多人討論都係好事，而我自己會覺得每一個座位都係關愛座，唔讓同唔能夠讓都一定有佢嘅原因，自己亦學識唔好用外表去判斷一啲嘢。」關宛珊透露單打她的女人年約50多歲，對方一直叫讓座的長者叫關宛珊讓出座位，唯該名長者一直表示「唔使」，並指自己向來有跳舞、身體健康。「自己唔開心係因為嗰位女士最終都無回應，其實佢大可以禮貌地同我講。」對於有網民指唔少長者都恃老賣老，關宛珊就不太認同。問到可曾在公共交通工具叫人讓座於長者，關宛珊就話未試過，「如果真係發自內心，係唔需要人出聲。」她表示事後有跟老公Patrick Sir討論，對方認為沒有一個完美的處理方法，只能盡量在溝通方面做得更好。