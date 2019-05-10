劉小慧做直播暗閃幸福　兩個小動作發現蘇志威把愛妻寵得要命　

劉小慧近日一條製作蛋黃油治濕疹的直播紅遍網絡，留意到老公蘇志威充當助手，為老婆向網友示範如何炒雞蛋，不讓老婆太操勞。有人說，「丈夫的愛，是妻子最好的保養品」，妻子過得是否幸福，都寫在臉上，小慧48歲依然像少女一樣，想必是有老公愛的滋養。

劉小慧網上直播教人炒蛋黃油治濕疹，找來老公蘇志威丈義幫忙，負責最辛苦的翻炒蛋黃部份。（劉小慧FB影片截圖）

小慧和蘇志威在鏡頭前打情罵俏，更叫老公做「我honey」，又戲稱他是「廚房懵炳」，笑指不懂廚藝也能製作蛋黃油，呼籲「各位老公對老婆好啲啦，唔使老婆炒」。蘇老闆更指自己為了老婆是次直播，特意事前預先練習了一次。其實他有多門生意要管，馬上又要舉行演唱會，即使分身不暇，他仍願意為老婆一再抽出時間，更放棄最愛的世界桌球錦標賽決賽直播，陪她做她喜歡做的事情。在片中只見蘇志威不停翻炒蛋黃十多分鐘，老婆在身旁負責跟網友講解。而小慧又特地穿上老公在澳門演唱會的宣傳Tee，順道為老公賣廣告。每個微小的動作，都是愛的表現。

為了老婆，蘇志威炒到身水身汗都毫無怨言。（劉小慧FB影片截圖）

小慧14歲被星探發掘入行，90年正式入道，與黎瑞恩、湯寶如、王馨平、周慧敏、關淑怡及陳慧嫻並稱「寶麗金七小花」。直到97年與蘇志威在美國秘密結婚，1998年宣布懷孕，就淡出歌壇。

當全世界都以為小慧嫁人後就做少奶奶，她早前接受媒體訪問時，才透露剛結婚時，兩口子經歷人生低潮，蘇志威唱片店和減肥生意先後結業，同年遇上金融風暴，所有物業變成負資產，小慧說：「大緊肚嗰時一度無錢開飯。」她生完大女之後，馬上走遍大江南北登台賺錢，咬緊牙關，與老公共度難關。近年蘇老闆生意風生水起，一家四口生活無憂，住豪宅做馬主，小慧過上少奶奶的生活，相夫教子。

婚後兩口子曾經為生計奔馳，現在苦盡甘來，蘇老闆感激老婆陪自己走過人生低潮，而他亦付出全部的寵愛，令小慧過上幸福的日子。（劉小慧FB圖片）

兩公婆結婚22年，經歷過高山低谷，熟知對方每一個細節，有時甚至了解對方多於自己。小慧今日在臉書上載一連串自拍圖，她笑指自己本來打算效法時下KOL自拍幾張相，但折騰了一個小時都沒有一張滿意的照片，最後竟然向老公求救，facetime 叫對方教自己調角度自拍，小慧笑言求其「cap screen都好過我影成個鐘嘅相，果然對左（咗）我20幾年，知道我邊個角度最靚。」

小慧曾經透露過每天都會跟蘇志威在廚房傾計至少一個小時，她直言「溝通好重要」，這就是兩口子的愛情保鮮法。

兩口子相處22年，有時對方比自己更清楚自己的優點。（劉小慧FB截圖）