《鬼怪》編劇惡過客！　法院判雪濃湯連鎖店敗訴需支付尾數

韓國演員孔劉、金高銀、李棟旭、劉仁娜、BTOB成員陸星材主演的tvN電視劇《鬼怪》2016年12月2日首播，當時不止在亞洲捲起「鬼怪」風潮，更錄得18.680%收視，創下有線頻道最高收視紀錄。不過《鬼怪》播出近3年間，竟一直與廣告商打官司，原因和一碗雪濃湯有關。

《鬼怪》播畢兩年，沒想到兩年來製作公司一直與廣告商打官司。（《鬼怪》宣傳海報）

4月29日播出的Channel A節目《聽見傳聞Show》討論今次《鬼怪》官司，事緣有雪濃湯連鎖店「韓村」與《鬼怪》製作公司2016年10月簽訂4億韓元植入廣告合約金（折合約271萬港元），並先支付2.8億韓元訂金，合約條文列明《鬼怪》須展示雪濃湯店面和產品，而孔劉則需品嚐雪濃湯，但廣告商其後發現孔劉沒有喝湯，反而變成陸星材喝雪濃湯，廣告商認為不是由孔劉喝湯的話，合約金不值4億韓元，因此不肯支付尾數，《鬼怪》製作公司因此在2017年4月起訴廣告商。

《鬼怪》多次出現雪濃湯店的商標和食品。（《鬼怪》截圖）

究竟《鬼怪》有邊場戲出現過雪濃湯呢？

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最終，《鬼怪》製作公司勝訴，廣告商須支付尾數外，亦因為連鎖店擅自以劇集截圖作宣傳，而需要額外支付7800萬韓元（53萬港元）版權費。法院認為製作公司已履行合約中的所有內容，包括顯示品牌商標，然而劇集要完全滿足廣告商要求，不但有可能令電視劇無法通過審查，而孔劉夾硬飲湯，亦會令劇情有犯駁，觀眾投入度會下降。《聽見傳聞Show》嘉賓金佳妍指出，韓國電視劇絕大多數邊拍邊播，有可能出現製作公司預想某些產品出鏡，但編劇為了劇情合理通順，有可能會不讓產品出鏡。

《鬼怪》第四集，陸星材在店內品嚐食品。（黃Viu《鬼怪》截圖）

相反，孔劉一直拿着湯匙，未有將湯放入口。（《鬼怪》截圖）

一齊重溫呢場經典雪濃湯店場面！

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《聽見傳聞Show》補充，廣告商競爭情況非常激烈，所以為了提升競爭力，在合約中不會列明違約金條款。若遇到藝人或片商未能履行合約的情況，為免捲入官非引致品牌形象受損，比起要求藝人或片商支付違約金，廣告商更傾向對方退還合約金。

法院最終判《鬼怪》製作公司勝訴，認為《鬼怪》方面已履行合約承諾。（《鬼怪》宣傳海報）