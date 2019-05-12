新晉歌手張可盈來自吉林　不怕困難挑戰粵語歌

22歲來自吉林的新晉女歌手張可盈（CoCo），喜歡粵語流行曲，來港出道，苦練廣東話。

來自吉林的新晉女歌手張可盈（CoCo），喜歡粵語流行曲，來港出道。

CoCo喜歡粵語歌的歌詞特別細膩，「我是一個很敏感，很重感情的人，就覺得粵語歌很能comfort到我最深層的情感，找到共鳴。」CoCo為了學好廣東話，也下了一番苦功。「剛開始是非常艱難的，能聽得明還好，因為之前一直有看TVB，很快就能大概都聽懂了，但是說方面，尤其是想要說得相對標準就比較困難。」CoCo找來老師一對一學習，糾正發音。

CoCo為了學好廣東話，也下了一番苦功。

CoCo從小最喜歡的廣東話歌就是譚校長的《一生中最愛》。今年，Coco終於得償所願，重新演繹這首經典金曲。因為是其「最愛」的關係，加上陳奕迅曾經在演唱會中翻唱，令CoCo有所壓力。所以，錄製前不斷地看《雙城故事》，把自己化身成戲中的Alan，領略當中的深情。

CoCo現就讀中央戲劇學院表演系，曾就讀香港演藝學院。去年先後發表了粵語單曲《記得你的名字》、《鐵墻》等作品。除了歌曲，CoCo還有影視的發展，最近在內地上演的《我只喜歡你》及《一場遇見愛情的旅行》，希望為觀眾帶來新驚喜。