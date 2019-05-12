由台灣「中華音樂人交流協會」主辦的「2018年度十大專輯暨十大單曲」今日（12日）揭曉，陳奕迅這次憑廣東大碟《Duo Band L.O.V.E.》以及國語單曲《海裡睡人》，成為首位憑廣東專輯在這個頒獎禮中奪得「十大專輯」以及「十大單曲」的香港歌手。其實「十大專輯暨十大單曲」一向被喻為台灣「金曲獎」的前哨戰，有史以來都以「國語」歌曲主導，但由陳奕迅帶領的Duo Band今年成功打破傳統。

Eason and Duo Band的成員包括恭碩良、王雙駿、陳詠謙、蘇德華、岑寧兒、張傑邦、袁慧妍、Chris Polanco、翁瑋盈、Charles Huntley、孫偉明以及去年8月5日逝死的盧凱彤。（資料圖片）

《海裡睡人》－曲：孫偉明/盧凱彤 詞：盧凱彤

Eason and Duo Band的專輯《L.O.V.E.》於2018年12月12日發行，齊集廣東話，英語，國語三種語言的歌曲，但以廣東話為主。而奪得單曲的《海裡睡人》是國語歌曲，由孫偉明和盧凱彤作曲，作詞者亦是盧凱彤。在得獎後，Eason透過公司回應謂：「收到消息的時候，我非常感動的哭了出來。腦海出現了很多和這個團隊相處時的畫面，充滿了情感，我們之間的喜與悲……衷心感謝大家對這張專輯的肯定。」

其實《海裡睡人》一曲早於2012年4月22日，已在倫敦Metropolis Studio灌錄，盧凱彤曾在紀錄片《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》中形容過其主旋律有一種「天空」的感覺。

而《海裡睡人》的MV中亦有彩蛋：

【01眾樂迷】陳奕迅《海裡睡人》MV有彩蛋？ 最尾一幕現實發生過

+ 3 + 2

2018年度十大專輯及單曲得獎名單如下：

「十大專輯」

孫盛希《希遊記》

廖士賢《西部》

蔡依林《Ugly Beauty》

艾怡良《垂直活著，水平留戀著》

ØZI《ØZI： The Album》

謝震廷《愛麗絲》

落差草原 WWWW《盤》

陳奕迅與Duo Band《L.O.V.E.》

林憶蓮《0》

柯智棠《吟遊》

當中蔡依林（左）和艾怡良（右）亦是雙料得主。（微博@蔡依林／Instagram@eve_ai_the_crazy_one）

「十大單曲」

HUSH《對等關係》（詞：HUSH／曲：HUSH）

Eason and The DUO Band《海裡睡人》（詞：盧凱彤／曲：盧凱彤、孫偉明）

許茹芸《花粉症》（詞：葛大為／曲：徐佳瑩）

李宗盛《新寫的舊歌》（詞：李宗盛／曲：李宗盛）

陳昇《雨晴》（詞：陳昇／曲：陳昇）

魏如萱《Don't cry Don't cry》（詞：魏如萱／曲：魏如萱）

艾怡良《Forever Young》（詞：艾怡良／曲：艾怡良）

盧廣仲《幾分之幾》（詞：盧廣仲／曲：盧廣仲）

蔡依林《玫瑰少年》（詞：蔡依林、五月天阿信／歌詞協力：陳怡茹／曲：剃刀蔣、蔡依林）

陳綺貞《傷害》（詞：陳綺貞／曲：陳綺貞）