【百變達人】男版鄧麗君一開口超驚嚇　侯佩岑：真的嗎？

有「亞洲歌姬」之稱的鄧麗君歌聲柔和，唱出一首首經典好歌紅遍華語地區至今無人不曉，就好似《小城故事》﹑《月亮代表我的心》﹑《甜蜜蜜》…是過去五十年聞名全球的五大指標音樂人之一。正因為她對華人影響極深成為不少人心中的偶像，過去就有不少人模仿她唱歌歌聲幾乎都一模一樣，就好似來自泰國的朗嘎拉姆﹑台灣盲人歌手張玉霞﹑內地歌手趙雅萱等演繹的唯妙唯肖。

過去模仿鄧麗君的幾乎清一色都是女性，但近來內地綜藝節目《百變達人》中，就出現一位男版鄧麗君完全震驚所有人，他一開口根本就在懷疑自己的耳朵，連導師潘瑋柏都驚呆：「怎麼可能啊」，歌聲模仿得同鄧麗君十分相似，令人不得不佩服。

鄧麗君的歌聲影響華人至深。（百變達人微博圖片）

就在最新一期的《百變達人》中，一男一女的參賽者梁媛同王添翼就向鄧麗君致敬，合唱歌曲《我只在乎你》。一身旗袍打扮頭戴大紅花的梁媛神還原鄧麗君的造型，一開口簡直令人下跪歌聲唱出鄧麗君特有的柔和聲調，聽到現場觀眾都拍案叫絕。不過最令人驚訝的是王添翼，明明是一位大男人想不到他一開口就是一把女聲，而且歌聲仲同鄧麗君有幾分相似，不禁令人在懷疑自己的耳朵是否在聽錯，潘瑋柏同侯佩岑都難以相信：「真的嗎？」，觀眾都聽到驚呆。網友們都一致給予佩服，認為太了不起「 太像了」﹑「開口跪」﹑「極像」…甚至在懷疑是真唱嗎？

王添翼一開口令人驚呆。（微博秒拍圖片）

潘瑋柏都驚呆：「怎麼可能啊」。（微博秒拍圖片）

事實上，這位王添翼是一位90後的老師，來自武漢的他有「小鄧麗君」之稱，不時以女聲示人的他演繹鄧麗君的歌曲就會為人傾倒。歌聲優美的他更獲得不少獎項，就好似交通廣播《我也是歌手》2016年度金牌歌王﹑《心相印》茶語之心全國唱響賽兩季總冠軍，還上遍不少綜藝節目添是一位難得的人才。

王添翼有「小鄧麗君」之稱。（微博秒拍圖片）