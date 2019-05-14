奚夢瑤未婚夫何猷君求婚戒指盒寫字被網民取笑　背後隱藏愛情密碼

奚夢瑤昨晚正式成為賭王準新抱！賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷君，昨日於微博高調宣布向女友奚夢瑤求婚。昨晚8時多，何猷君與奚夢瑤現身上海尚嘉中心，奚夢瑤頭戴皇冠，以一身粉紅色色公主裝扮上陣，接受何猷君浪漫的求婚。何猷君還即場Rock友上身大唱謝霆鋒的經典金曲《活着VIVA》送給奚夢瑤，之後就跪在地上向奚夢瑤深情告白：「小明，你覺得我們可以永遠在一起嗎？Would you marry me？」奚夢瑤一臉感動並點頭說好，何猷君即激動大叫：「She said YES！」然後何猷君為奚夢瑤戴上戒指，二人當眾擁吻，何猷君求婚成功！

奚夢瑤接受了何猷君的浪漫求婚。(微博圖片/@奚夢瑤)

兩人事後即時成為網絡熱搜冠軍，何猷君向奚夢瑤求婚一事被網民熱烈討論，其中猷君用來裝放求婚戒指的盒亦成為焦點。猷君在這個戒指盒上用寫上了：「小明，你覺得咱兩有可能在一起嗎？」並畫上讓奚夢瑤剔「YES」或「NO」的格仔。不少網民都笑猷君用塗改液畫花這個名牌盒，將名牌瞬間變成十元精品店的小禮盒，又表示無法理解有錢人的品味，手寫字體令求婚戒指盒令人看得好尷尬等等。不過其實這個盒上的字句，甚至是寫字的方式，都是猷君同奚夢瑤之間的浪漫回憶和約定，當中間藏了兩人愛的密碼。猷君亦因為盒上寫字這個舉動，盡顯他細心又浪漫的一面。

何猷君呢個求婚戒指盒被網民取笑。(微博圖片)

猷君與奚夢瑤是於去年初拍攝內地節目《愛的時差》時，正式撻着並逐漸發展成為情侶。兩人拍攝該節目時，就曾一起結伴同遊澳門，家族紮根於澳門的猷君盡地主之誼帶奚夢瑤四周吃喝玩樂。期間他們去到一個名勝石牆的時候，猷君就用黑色筆於石牆上寫上：「小明，你覺得咱兩有可能在一起嗎？」跟他寫在求婚戒指盒上一模一樣的字句。當時的奚夢瑤並沒有回答猷君是「Yes」還是「No」，只蹲下身傻笑。而到節目最後一集，猷君再次向奚夢瑤表白想跟她在一起，當時奚夢瑤就說：「如果有機會，我下次去澳門的話，我會去那堵牆把問題回答上。」猷君即時冧爆。而他亦一直將奚夢瑤這番話記在心裏，直至一年多後的昨晚，猷君再用同用句子向奚夢瑤求婚，女朋友就不用特地去澳門都可以回答他。

大家又覺得猷君咁做係咪好冧呢？不如留言討論一下吖。

點擊睇猷君同奚夢瑤當日節目入面，有關佢哋愛情密碼嘅精彩片段：

當日兩人拍攝節目時，猷君向奚夢瑤寫了一樣的說話。(youtube截圖)

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點擊下圖逐格睇猷君向奚夢瑤求婚經過：