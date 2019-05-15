姜成勳被爆粉絲夏令營玩「選妃」　要求165CM以上50KG以下

元祖韓國偶像SECHSKIES水晶男孩前成員姜成勳，日前被爆當眾批評現今男團，包括BTOB和ASTRO車銀優等外貌後，再有網友在韓國討論區Dcinside上大爆，姜成勳曾在粉絲活動上大玩「選妃」遊戲，被質疑他是否另有目的。

有疑似是姜成勳的前粉絲在網上大爆，姜成勳曾在與粉絲一同參加的夏令營中，進行了名為「Miss Irish」的選美大會。在水晶男孩年解散的時候，姜成勳開始個人活動後，稱粉絲為「Irish」，因此推測夏令營在2001至2005年間舉辦。該網友講到姜成勳會在每關說出理想型的條件，包括身高要165厘米以上、體重50公斤以下和長直髮等，不符合條件的粉絲便會被淘汰。

姜成勳被爆在粉絲夏令營上舉辦選美大會，當眾玩「選妃」。（IG/@ kang.s.h.0222）

該網友分享當時獲得第一名的粉絲，是一位身高比姜成勳高而且非常漂亮的姐姐，並獲得與姜成勳合照及握手機會。由於當時大家一同作為粉絲的身份參加活動，因此沒有多想，可是事後回想就覺得：「大家就成為了該粉絲的陪襯，現在想也不理解是誰舉辦了這個活動。」大部份網友不認同姜成勳當眾「選妃」的行為，目的不明之外也加強了粉絲間的差別感，更有物化女性的意圖。

要求粉絲達到自己的理想型標準，再給予合照等的粉絲福利。（IG/@ kang.s.h.0222）