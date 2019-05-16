陳柏宇與太太符曉薇齊化老妝　宣揚愛要及時

歌手陳柏宇（Jason）日前以活動大使身份，與太太符曉薇（Leanne）化上老妝出席全港首創老人體驗大型活動《愛要及時》之「透視未來・珍惜現在」，帶領32對情侶講出「愛的宣言」，兩人不禁當眾連錫兩次。

歌手陳柏宇（Jason）與太太符曉薇（Leanne）化上老妝，出席活動宣揚「愛要及時」的訊息。

Jason笑言太太化咗老妝靚過平時，當被問到對於個老妝有何感想，佢就話：「如果80歲係呢個樣就接受到，如果60歲就咁樣就接受唔到喇。因為宜家啲人無老得咁快，又做下facial搽下cream。」而佢太太Leanne笑說：「呢個樣好似夜晚我出去洗碗，你就去揸的士，好似生活得好苦咁。」Jason也笑說：「好似幾十年無瞓過。」Jason被問到看見化了老妝的Leanne會否有感觸，佢就話：「老係一個好naturally process，同佢一齊成長，一齊變老。」

Jason 認為老係一個好naturally process，願意同另一半一齊成長，一齊變老。

是日活動場面熱鬧，聚集逾1000人，現場有數十位化妝師為參加者化上老妝，即時親身感受歲月在生活中留下的痕跡。透過化妝師的一對巧手，讓參加者瞬間增齡，與摯愛雙雙變老，從而感受愛在歲月中的連繫，感受從心底𥚃一份對另一半超乎想像的心底說話，一同見證歲月留痕，鞏固加厚感情路上的精彩，體驗到「珍惜現在」和「過好每一天」的重要性。

當日其中有一對情侶更趁機會表白求婚，有親戚朋友到場支持，實行「愛得及時」，場面哄動。是次活動為國內山區『洪江巿鐵山鄉中心學校』小學重建工程募款，活動收益扣除開支後會全數捐予腦之家作小學校舍重建之用。