【我最愛的女人們】蔡少芬化身「炫夫狂魔」：他完全接納我的過去

蔡少芬（Ada）與老公張晉以及奶奶參與的內地綜藝節目《我最愛的女人們》正在播出，繼上一集Ada自爆曾經小產之後，在最新一集中她又大談同張晉的感情。

眾所周知，Ada向來不吝惜在公開場合表達對老公的愛，而在節目中，她再次化身「炫夫狂魔」，由內到外大讚張晉：「從外形來說呢，他懂得打，懂得跳舞，唱歌也非常好聽，真的是非常好聽那種。」令一旁的陳芊芊忍不住笑稱Ada是「腦殘粉」。但Ada完全沒有理會，繼續稱讚張晉剪片也好，脾氣也好等等。

Ada說張晉一唱歌，自己就秒變「心心眼」。（《我最愛的女人們》截圖）

提及張晉的內在，Ada表示他很愛護雙方的家人，「他不止愛他家人，也很愛我的家人」，這一點讓她非常欣賞。並且關於自己的過去，張晉從未用異樣的眼光看待過：「所有我以前的過去，他完全地可以接納，而且我說回我以前的那些事情，他都完全不會有一些什麼眼光去看我，反而完全地保護我的那種，所以我真的很感激他，真的是完美的一個男人。」鍾麗緹也拍著Ada的膊頭說「好幸福啊」。

Ada在節目中化身「炫夫狂魔」，由內到外大讚張晉。（《我最愛的女人們》截圖）

Ada在一個單親家庭中長大，因媽媽嗜賭成性，父母很早便離異，她便與哥哥、媽媽同住。成長過程中的Ada，三天兩頭便要轉校、搬屋，以躲避債主。1991年，Ada參加香港小姐競選，以大熱姿態斬獲季軍，成為無綫電視旗下合約女藝員，出道以後一直努力工作為媽媽還債，但根本填補不了巨額債款的缺口。在走投無路的時候，劉鑾雄出現了，為Ada還債，更耗資百萬港元為她慶祝18歲生日，之後亦盛傳大劉送她總值數千萬元的多個住宅單位。

Ada進入TVB後出演過不少經典作品，塑造了多個經典角色。（Google圖片）

張晉與Ada在2003年因拍攝內地劇集《水月洞天》而相識，從而相知相戀，兩人於2007年年尾結婚，16年來一直恩愛如初，是圈中的模範夫妻。Ada在2011年同2013年分別誕下女兒張楚兒、張信兒，一家四口幸福美滿。